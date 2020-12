A Black Friday passou, a Cyber Monday também, e você não encontrou aquela oferta para trocar seu computador ou celular? A Receita Federal está realizando um leilão com boas oportunidades para adquirir produtos eletrônicos, como celulares e notebooks, por um preço mais acessível. Entre os 91 lotes disponíveis, os consumidores podem encontrar produtos como o MackBook da Apple — por 2.100 reais — e celulares da chinesa Xiaomi a partir de 800 reais.

Os lotes 13 e 14 contam com os mesmos produtos, sendo uma unidade do celular Mi 8, da Xiaomi, com 64 GB de memória em cada lote — além dos acessórios originais. O lance inicial é de 800 reais. Na loja, o smartphone chega a custar em torno de 2.500 reais.

Já o lote 20 conta com uma unidade do iPhone XS (64 GB) com todos os acessórios originais, com lances a partir de 1.200 reais. Nas lojas, uma unidade custa em torno de 5.000 reais.

O lote 1, com lance mínimo de 2.500 reais, conta com um iPhone 11 na cor vermelha (64 GB), com todos os acessórios originais, além de duas unidades do Apple Watch série 3. É importante lembrar que os lances são dados por lote e não é possível comprar separadamente os produtos.

Para quem está pensando em trocar de computador, os lotes 4 e 12 trazem, respectivamente, um MackBook 12” por 2.100 reais e um MackBook Pro 15” por 3.000 reais — notebook que chega a custar até 30.000 reais nas lojas. Ambos vêm acompanhado dos acessórios originais da Apple.

O leilão, que é destinado tanto a pessoas físicas quanto jurídicas, está aberto para lances até esta quarta-feira, 9 de dezembro, conforme informações divulgadas no site da Receita.