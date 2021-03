Laboratória abre inscrições para curso de programação focado em mulheres

A Laboratória, organização focada na capacitação de mulheres na América Latina, abre inscrições para um bootcamp de seis meses exclusivo para mulheres. O principal foco é garantir empregos na área de programação.

“Como a Laboratória é uma organização de impacto que conta com o apoio de grandes parceiros desde seu início, como o Google.org, propiciamos uma formação de excelente qualidade e preparamos nossas estudantes tanto em hard como em soft skills sem que elas paguem nada durante o bootcamp. Não queremos que a falta de oportunidade seja uma barreira para as mulheres ingressarem no mundo tech”, afirma Regina Acher, cofundadora da Laboratória no Brasil.

O prazo final para as inscrições é neste domingo. O curso é gratuito e começará em maio de 2021, de forma totalmente remota. Para poder participar, a mulher precisa ter disponibilidade de frequentar as aulas cinco vezes por semana, de segunda a sexta, no período da tarde.

Os critérios necessários para participação são:

Apresentar-se e identificar-se como mulher

Ter no mínimo 18 anos ou 18 anos completos ao final do bootcamp

Ter cursado o Ensino Médio em escola pública ou em escola privada com bolsa integral

Não estar cursando uma universidade durante o bootcamp, já que a formação requer dedicação integral

Ter disponibilidade para frequentar as aulas 5 horas por dia (no período da tarde), 5 vezes por semana, durante 6 meses. As aulas serão remotas

As alunas não pagam nada para participar; depois de empregadas, devolvem um percentual de 15% do salário por até dois anos.

Ao todo, mais de 200 alunas já se formaram no Brasil e 94% delas estão trabalhando em posições de tecnologia.

Para se inscrever, basta acessar o site https://selecao.laboratoria.la/.