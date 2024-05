Anatel adia concurso por causa da situação de calamidade no Rio Grande do Sul

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou nesta segunda-feira, 13, o adiamento das provas objetivas e da prova discursiva, referentes ao concurso público para os cargos de Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações, em razão das fortes chuvas no estado do Rio Grande do Sul.

As provas do concurso da Anatel seriam aplicadas em todas as capitais dos 26 estados e no Distrito Federal no dia 26 de maio. A nova data de realização das provas será divulgada em breve no site da Anatel.

Concursos adiados

Além da Anatel, outras instituições decidiram adiar concursos por causa da situação de calamidade do estado gaúcho. Veja quais são:

Banco Central - sem data prevista para a prova

"São 1.100 inscritos no Rio Grande do Sul, cerca de 3% dos mais de 38 mil candidatos. O adiamento não trará nenhum impacto financeiro para o Banco Central", diz o banco em nota, e reforça que será necessário aguardar uma normalização das condições em Porto Alegre para agendar uma nova data.

Caixa Econômica Federal - adiada apenas no RS

A nova data, para esses candidatos, ainda está em definição. Para o restante do Brasil, as provas estão mantidas para o dia 26 de maio.

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) – nova data da prova: 23 de junho

“Ressalta-se que o objetivo essencial é garantir a segurança plena de todos os candidatos e profissionais envolvidos na aplicação da prova”, afirma a CVM em nota.

DPE PR – sem data prevista para a prova

A Defensoria Pública do Estado do Paraná/PR mesmo não sendo do estado, decidiu adiar o concurso e ainda não tem data prevista para a aplicação da prova.

“A Defensoria Pública do Estado do Paraná/PR suspende a aplicação das provas para o Concurso Público. A realização, que aconteceria no próximo domingo, dia 12 de maio, ainda está sem data prevista para ocorrer”, afirma Fundatec, responsável pela realização do concurso.

Inmetro – data ainda não foi divulgada

“Conforme previsto no edital do concurso, a cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, é uma das localidades de realização de provas. Diante da calamidade recém-instaurada, e dada a impossibilidade de aplicação dos exames neste momento na região afetada, fez-se imperiosa a decisão pelo adiamento das fases do certame. As novas datas serão oportunamente divulgadas”, diz o órgão em nota.

Marinha Fuzileiros Navais – nova data da prova: 21 de maio

“Todos os candidatos no país precisam ter iguais oportunidades”, afirma o comando do curso de formação de fuzileiros navais, em nota à imprensa.