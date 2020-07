Instagram teria oferecido dinheiro para criadores saírem do TikTok

A briga entre o chinês TikTok e os aplicativos americanos ficou ainda mais acirrada. Isso porque, segundo o jornal americano Wall Street Journal, o Instagram teria oferecido dinheiro para os principais produtores de conteúdo do TikTok migrarem para o “Reels“, ferramenta muito semelhante ao formato do outro aplicativo, com vídeos curtos e transições de imagens.

O “Reels” ainda não está disponível em todos os países e começou a ser testado primeiro no Brasil, na França, na Alemanha e na Índia. A ideia do aplicativo do Facebook é oferecer algumas centenas de dólares como incentivo para que os criadores de conteúdo comecem a utilizar a ferramenta quando ela for lançada nos Estados Unidos, em agosto.

O WSJ não menciona quais são os criadores que o Facebook teria abordado.

O Instagram tem cerca de 1 bilhão de usuários no mundo, segundo a consultoria de dados alemã Statista, enquanto o seu rival TikTok tem em torno de 800 milhões, mas foi o terceiro aplicativo mais baixado no ano passado. A popularidade do TikTok, no entanto, está ameaçada em meio a proibições na Índia e ameaças dos Estados Unidos e acusações sobre o repasse de dados dos usuários ao governo chinês.

A EXAME entrou em contato com o Instagram, mas não obteve uma resposta até o momento de publicação desta reportagem.

*Essa matéria está em atualização