Instagram paga criadores para atrair novos usuários e desafia TikTok

A Meta, que controla o Instagram, está testando um novo programa. Esse programa paga criadores de conteúdo por trazer novos usuários para a plataforma.

O projeto chamado Referrals está em fase de teste. Ele só está disponível para um grupo selecionado de criadores nos Estados Unidos.

O programa tem duas maneiras de ganhar:

Criadores recebem US$ 100 por cada usuário que se cadastrar no Instagram através de seus links.

Eles ganham US$ 100 por cada mil visitas qualificadas que vêm de seus compartilhamentos.

No entanto, há um teto de US$ 20 mil por participante durante o período de seis semanas, que vai de maio a junho.

Links compartilhados podem direcionar para vários conteúdos no Instagram, como perfis, reels, posts, stories e canais.

Eles devem ser promovidos fora da plataforma. Isso inclui redes como TikTok, YouTube, Discord e Substack, de acordo com o Business Insider.

Essa iniciativa surge enquanto o Instagram enfrenta forte competição, especialmente do TikTok e do YouTube.

A Meta se concentra em atrair e manter criadores. Isso é ainda mais importante com ações regulatórias, como o processo antitruste da FTC contra a empresa.

Além do programa de indicações, o Instagram testa novas formas de incentivar criadores. Uma delas é o “Breakthrough Bonus”, lançado em janeiro, para quem veio do TikTok. Também há contratos exclusivos para reels, que pagam entre US$ 2,5 mil e US$ 50 mil por mês.

Por fim, vale destacar que o Instagram não é o único player do mercado a apostar em programas de incentivo via indicações.

O TikTok, por exemplo, lançou no ano passado uma iniciativa parecida. A plataforma recompensa usuários com descontos e benefícios em dinheiro por convidarem amigos a entrar na rede.