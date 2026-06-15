Imagens do Pokémon Go teriam sido usadas para treinar navegação de drones e robôs militares

Imagens coletadas por usuários do Pokémon Go teriam sido usadas para treinar modelos de navegação de drones e robôs militares, segundo reportagem do site especializado DroneXL, com base em informações obtidas pelo jornal holandês Trouw.

Em dezembro de 2025, a Niantic Spatial, desenvolvedora ligada ao jogo, anunciou uma parceria com a Vantor, empresa de inteligência espacial, para criar uma solução de navegação para plataformas aéreas e terrestres em ambientes sem sinal de GPS, sistema de localização por satélite.

De acordo com o Trouw, os 30 bilhões de escaneamentos realizados por usuários do Pokémon Go se tornaram material para o Sistema de Posicionamento Visual, tecnologia conhecida pela sigla VPS. O sistema compara imagens em 3D com o que a câmera vê em tempo real para localizar um dispositivo no espaço.

A falta de GPS pode ocorrer em diferentes situações, incluindo zonas de guerra. Nesse contexto, sistemas de navegação visual são usados para permitir que máquinas se movimentem e se coordenem mesmo quando o sinal de satélite está indisponível ou comprometido.

Empresas evitam confirmar uso direto dos dados

A Vantor disse ao Trouw que não pretende utilizar os dados do Pokémon Go, mas não respondeu se os modelos que pretende entregar foram treinados com escaneamentos antigos do jogo. A Niantic afirmou não ter novas informações a compartilhar.

Jeroen van den Hoven, professor de ética e tecnologia da Universidade de Tecnologia de Delft, na Holanda, afirmou ao Trouw que é difícil evitar a conclusão de que os dados dos jogadores aceleraram o desenvolvimento do sistema. Segundo ele, depois que um conjunto de dados é absorvido por um modelo, já não é simples rastrear sua influência.

Em resposta ao site Kotaku, a Niantic Spatial disse que, como parte da Scopely — empresa que comprou o Pokémon Go em março do ano passado —, os dados do jogo não são compartilhados com a Niantic. A companhia também afirmou que os escaneamentos foram enviados voluntariamente pelos usuários, dentro dos termos de serviço e da política de privacidade.

A base criada pela Niantic Spatial reúne milhões de locais escaneados por jogadores em diferentes ângulos, horários, condições de iluminação e clima. Esse acervo também abriu caminho para acordos com outras empresas, como a Coco Robotics, que opera robôs de entrega em Los Angeles.