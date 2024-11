Huawei revoluciona com Mate 70: Sistema HarmonyOS Next sem suporte ao Android

Huawei inova com o Mate 70 e o HarmonyOS Next

A fabricante chinesa Huawei apresentou nesta terça-feira, 26, sua mais nova série de smartphones flagship, o Mate 70, equipada com o sistema operacional HarmonyOS Next, desenvolvido internamente. O novo sistema marca uma ruptura com o Android, não sendo mais compatível com aplicativos da plataforma.

Durante o evento de lançamento em Shenzhen, Yu Chengdong, chefe do setor de consumo da Huawei, destacou: “O único telefone que pode ser melhor que um Mate é um novo Mate.”

O executivo não revelou detalhes do processador da série, mas enfatizou as capacidades de inteligência artificial, como melhorias em fotografia e vídeo, reconhecimento facial avançado e tradução de chamadas telefônicas em tempo real.

Um sistema operacional que redefine privacidade

A série Mate 70 utiliza o HarmonyOS Next, um sistema operacional que não suporta mais aplicativos Android, criando um ecossistema móvel independente. Com isso, usuários comuns podem instalar aplicativos apenas pela loja oficial da Huawei, enquanto usuários avançados conseguem fazer instalações manuais.

O sistema oferece uma abordagem inovadora de privacidade. Agora, aplicativos podem acessar apenas fotos específicas escolhidas pelo usuário, protegendo o restante da galeria. Essa funcionalidade foi celebrada como um diferencial no mercado de smartphones.

O novo jardim murado da Huawei

O ecossistema fechado do HarmonyOS Next, muitas vezes chamado de “jardim murado”, já possui mais de 15.000 aplicativos disponíveis, segundo a Huawei. Apesar de atrair elogios por aumentar a competição no setor, muitos especialistas apontam os desafios de construir um ecossistema robusto, uma tarefa árdua até para gigantes como a Microsoft.

Mais produtos na linha de lançamentos

Além da série Mate 70, a Huawei revelou:

O dobrável Mate X6 , com suporte para mensagens por satélite e internet via satélite planejada para 2025;

, com suporte para mensagens por satélite e internet via satélite planejada para 2025; O relógio Huawei Watch Ultimate Design , agora com bisel de cristal de safira;

, agora com bisel de cristal de safira; O smartwatch Huawei Watch D , menor e mais leve, com monitoramento de pressão arterial;

, menor e mais leve, com monitoramento de pressão arterial; Os fones FreeBuds Pro 4 , que oferecem áudio sem perdas;

, que oferecem áudio sem perdas; O roteador Q7, compatível com Wi-Fi 7 e Nearlink.

A nova série de produtos demonstra a aposta da Huawei na diversificação tecnológica, solidificando sua posição como líder de inovação na indústria.

O evento reforça a estratégia da Huawei em criar um ecossistema independente e focado na experiência do usuário.