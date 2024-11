Supercomputador Tianhe lidera ranking global de eficiência energética em pequenos dados

China lidera ranking de supercomputação com o Tianhe

O supercomputador chinês Tianhe, desenvolvido pelo Centro Nacional de Supercomputação de Changsha, obteve o primeiro lugar no ranking Graph 500 de novembro de 2024. O destaque foi conquistado pela superior eficiência energética em cálculos de pequenos dados, alcançando a liderança na categoria Small Data Green Graph500.

A avaliação mede a relação entre desempenho e consumo energético em cálculos gráficos, fundamentais para áreas como inteligência artificial, aprendizado de máquina e ciência da rede. Aplicações práticas abrangem setores diversos, como saúde, educação e finanças.

Avanços tecnológicos e inovação

A conquista é fruto do trabalho colaborativo entre o grupo liderado pelo professor Li Kenli, da Universidade de Hunan, e a equipe do Instituto de Tecnologia da Defesa Nacional, liderada por Gan Xinbiao. A pesquisa resultou no desenvolvimento de algoritmos inovadores para processadores nacionais do Tianhe e no sistema TianheGraph, projetado para cálculos gráficos.

Com uma eficiência energética de 22.301,67 MTEPS/W, o sistema consolidou a posição de liderança global. Além disso, a tecnologia já é utilizada em projetos práticos, como:

Planejamento de rotas para drones de entrega;

Triagem de medicamentos;

Simulação de microclimas urbanos.

Tianhe: referência global em supercomputação

O reconhecimento do Tianhe no ranking Graph 500 destaca os avanços da China em supercomputação, com foco em eficiência energética e aplicações práticas. O sistema de software gráfico TianTu, também desenvolvido pela equipe, reforça a versatilidade do Tianhe, permitindo a maximização do processamento gráfico em diversas áreas tecnológicas.

A premiação posiciona o Tianhe como um marco na supercomputação global, integrando inovação e eficiência energética com aplicações concretas.