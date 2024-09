Huawei lança smartphone dobrável de R$ 15 mil e desafia Apple no mercado chinês

A Huawei, gigante chinesa da tecnologia, apresentou nesta terça-feira, 10, o Mate XT, seu mais novo smartphone dobrável, em um evento realizado em Shenzhen, na China. Com um design inovador e recursos avançados de inteligência artificial (IA), o Mate XT pretende consolidar a Huawei como líder no mercado chinês de smartphones e desbancar a Apple. O lançamento do aparelho acontece poucas horas após a Apple revelar seu novo iPhone 16, evidenciando a disputa acirrada entre as duas gigantes da tecnologia. As informações são da Reuters e QZ.

O Mate XT é um dispositivo diferenciado: ele possui uma tela de 10,2 polegadas que pode ser dobrada em três partes, o que o torna o primeiro modelo “tri-dobrável” do mercado. Com apenas 3,6 mm de espessura, a Huawei afirma que ele é o smartphone dobrável mais fino do mundo. O preço inicial do Mate XT é de 19.999 yuans, o que corresponde a cerca de R$ 15.664, e pode chegar a 23.999 yuans (R$ 18.387) para a versão com maior capacidade de armazenamento.

O novo modelo não atrai apenas pelos aspectos tecnológicos, mas também pela forte demanda entre os consumidores chineses. Desde o anúncio de sua pré-venda no início de setembro, o Mate XT já acumula mais de 4 milhões de pré-encomendas, um número impressionante que demonstra o apelo do aparelho no mercado local. Embora as pré-encomendas não exijam depósito, o alto volume de interesse ressalta o posicionamento da Huawei como uma marca dominante no setor de smartphones premium na China.

O Mate XT oferece um conjunto de funcionalidades que o coloca à frente de muitos concorrentes. O dispositivo conta com uma assistente pessoal de IA integrada, que pode resumir textos, traduzir idiomas e até realizar edições automáticas de fotos, como cortar partes indesejadas das imagens. Todas essas funcionalidades são suportadas pelos chips Kylin desenvolvidos internamente pela Huawei, mostrando a capacidade da empresa em continuar inovando, mesmo diante das sanções impostas pelos Estados Unidos, que cortaram seu acesso à cadeia global de suprimentos de semicondutores.

Solidificação da Huawei

O lançamento do Mate XT também representa uma resposta direta ao novo iPhone 16, que foi apresentado pela Apple nesta segunda-feira, 9. O iPhone 16 traz atualizações de IA, como a nova Siri, impulsionada pela tecnologia de inteligência artificial generativa chamada Apple Intelligence. No entanto, a Apple enfrenta dificuldades no mercado chinês, onde suas vendas caíram 19% no último ano, resultando em uma perda de participação de mercado. A empresa caiu da terceira para a sexta posição no ranking de vendas de smartphones na China em 2024, enquanto a Huawei continua crescendo.

A Huawei, que fez um retorno impressionante ao segmento de smartphones de alta performance no ano passado com o lançamento da série Mate 60 Pro, agora busca solidificar sua posição no mercado global de smartphones dobráveis. A empresa já ultrapassou a Samsung em vendas de smartphones dobráveis, alcançando uma participação de 27,5% no mercado global desse segmento, segundo dados da IDC. Na China, sua participação sobe para 42%, colocando-a à frente de marcas como Vivo e Honor.

Entretanto, apesar do sucesso de vendas, o Mate XT tem um preço muito mais elevado do que o de seus concorrentes, como o iPhone 16 Pro Max, que tem preço inicial na faixa dos US$ 1.500 (cerca de R$ 8.370). Analistas acreditam que o alto valor do Mate XT, combinado com uma produção limitada, deve restringir seu impacto nas vendas totais. Contudo, o lançamento serve como um símbolo do poder de inovação da Huawei e seu retorno ao protagonismo, após anos de desafios impostos por sanções internacionais.

O mercado global de smartphones dobráveis está em crescimento, com um aumento de 57% nas vendas em relação ao ano anterior, de acordo com dados da IDC. No segundo trimestre de 2024, foram vendidos 3,9 milhões de unidades desses dispositivos em todo o mundo. Embora ainda representem uma pequena parte do mercado total de smartphones, com apenas 1,3% do total de 292,2 milhões de unidades vendidas no período, os smartphones dobráveis estão se tornando um campo importante para inovação e diferenciação tecnológica.

Huawei supera a Apple

Desde o lançamento da série de smartphones Mate 60 Pro em agosto, a Huawei tem superado a Apple em vendas no mercado chinês. Em abril, a empresa registrou aumento nos lucros pelo quarto trimestre consecutivo, demonstrando sua capacidade de resistência às sanções impostas pelos Estados Unidos.

Durante o mesmo período, as vendas de iPhones caíram 19%, marcando o pior desempenho da Apple na China desde o início da pandemia de COVID-19, em 2020. A participação da empresa no mercado chinês de smartphones também caiu de 19,7% no primeiro trimestre de 2023 para 15,7% no mesmo período de 2024. Com o aumento da concorrência de fabricantes locais como a Huawei, a Apple precisou reduzir os preços de alguns modelos do iPhone para manter a competitividade no país

Segundo a International Data Corporation (IDC), as remessas de smartphones na China aumentaram 8,9% no segundo trimestre de 2024, impulsionadas principalmente pelo crescimento de empresas locais, como Huawei, Vivo e Xiaomi. Esse crescimento colocou a Apple fora do top 5 das fabricantes de smartphones na China, com a empresa caindo para a sexta posição. Mesmo com os cortes de preços, a Apple registrou uma queda de 3,1% nas vendas em comparação com o ano anterior, de acordo com dados da IDC.