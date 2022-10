Herman Miller e Logitech G lançam cadeira gamer de US$ 995

A Herman Miller, em parceria com a Logitech G, anunciaram nesta quinta-feira, 6, sua nova cadeira de luxo voltada ao público gamer, a Vantum Gaming Chair.

Segundo a empresa, o produto é fruto de uma pesquisa sobre as características de conforto mais apropriadas para fornecer aos jogadores suporte ao longo de várias horas de jogatina, possibilitando mais concentração e resistência, seja em posição ativa ou de pausa.

Apesar de não ser a primeira cadeira gamer da Herman Miller, — a empresa já havia lançado a Embody no passado — a Vantum é a primeira que fornece uma almofada de apoio torácico, e costas, pescoço e cabeça, quando em posição relaxada.

E, ao contrário do que acontecia com o modelo Embody, que só ganhou cores inspiradas nos produtos Logitech, a Vantum segue mais a linha dos produtos tradicionais da marca. Ela pode ser adquirida em variações com acabamento branco, vermelho e preto e acompanha uma garantia de 12 anos aos compradores. O preço também acompanha o luxo e custa a partir de US$ 995 (R$ 5.176 em uma conversão direta).

“Como marca direcionada para o desempenho, nossa maior ambição é liberar o potencial de cada jogador por meio de soluções e pesquisas que resolvam problemas, forneçam resultados e possibilitem mudanças significativas em todos os níveis de jogo”, diz Jon Campbell, General Managing of Gaming da Herman Miller. “Com a Logitech, essa paixão impulsionou nossa criatividade e experiência e não poderíamos estar mais entusiasmados em entregar a Vantum”, complementa.

A Vantum Gaming Chair estará disponível no Brasil a partir de 10 de outubro na loja online e no showroom localizado na Vila Nova Conceição, em São Paulo. A empresa defende que a cadeira é feita com materiais duráveis e sustentáveis, incluindo alumínio fundido e náilon com fibra de vidro, e construída para durar.