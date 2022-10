Youtuber recria todo o Universo no Minecraft; confira

O criador de conteúdo ChrisDaCow foi ao infinito e além dentro do Minecraft. O streamer passou um mês inteiro construindo o Universo em mapas do jogo e publicou um vídeo no YouTube mostrando o processo.

ChrisDaCow, cujo nome verdadeiro não é conhecido, construiu um sistema solar imersivo com os planetas, galáxias, nebulosas e um buraco negro. Além de fazer lives na Twitch, ele também posta vídeos em seu canal no YouTube.

O youtuber mediu tamanho, posicionamento e distância entre os planetas para fazer uma cópia exata no mapa, mesmo que em uma escala muito menor. Veja uma pequena parte do mapa no Minecraft:

Redditor built an entire universe inside of Minecraftpic.twitter.com/PDkR8XjRHA — Dexerto (@Dexerto) October 7, 2022

É necessário contribuir ao Patreon do criador de conteúdo para entrar em seu universo virtual no Minecraft. Existem opções de assinatura de R$ 12,50 e R$ 30.

Assista ao vídeo que mostra o processo de criação do Universo de ChrisDaCow no Minecraft:

