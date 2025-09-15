Governo prepara edição de MP para garantir isenções a data centers antes da reforma tributária

A estratégia prevê duas frentes: a MP, que tem efeito imediato, permitiria à Receita Federal publicar instruções normativas e ajustar seus sistemas já neste ano; em paralelo, as mesmas isenções seriam incorporadas ao PL 2668, que define regras para inteligência artificial e tramita no Congresso.

A MP, no entanto, só terá validade por até quatro meses — 60 dias prorrogáveis por igual período — e precisaria ser aprovada pelo Legislativo até fevereiro de 2026. Para evitar a caducidade, o governo articula a aprovação do PL da IA, já com o dispositivo tributário, ainda em 2025.

O plano tem apoio do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), presidente da comissão especial que analisa o projeto, e dos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). O senador Eduardo Torres (PL-TO), relator da proposta no Senado, também participa das negociações.

O envio da MP do ReData vem sendo adiado desde maio. Para o governo, a publicação até dezembro é crucial para que os incentivos tributários a data centers entrem em vigor em 2026, um ano antes da aplicação plena da reforma tributária, marcada para 2027.