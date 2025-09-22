Governo dos EUA prepara acordo para TikTok com Oracle no comando de algoritmo e segurança, diz site

O governo dos Estados Unidos afirmou, nesta segunda-feira, 22, que a Oracle será responsável por recriar e monitorar o algoritmo do TikTok no país. A medida faz parte de um acordo em andamento para vender a operação americana da rede social a um grupo de investidores locais.

A versão dos EUA será isolada da controladora chinesa ByteDance, que manterá menos de 20% da nova empresa, disseram fontes à Bloomberg. O algoritmo original será cedido sob licença, mas a Oracle deverá reestruturá-lo do zero, com garantia de que não haverá interferência externa, segundo a Casa Branca.

Todos os dados de usuários americanos ficarão armazenados em servidores controlados pela Oracle, com sistemas de segurança para impedir o acesso de governos estrangeiros. A ByteDance não terá controle sobre a operação nem poderá influenciar o conteúdo da plataforma.

O plano busca atender à lei que exige a saída da ByteDance da operação americana do TikTok. A previsão é de que o presidente americano Donald Trump assine uma ordem executiva formalizando a venda ainda nesta semana.

A nova estrutura terá maioria acionária dos EUA, com seis dos sete assentos no conselho ocupados por americanos. A única cadeira da ByteDance ficará fora do comitê de segurança.