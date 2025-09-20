TikTok terá conselho com maioria americana e acordo será assinado nos próximos dias, diz Casa Branca

O governo dos Estados Unidos declarou que as operações do TikTok no país serão controladas por americanos, como parte do acordo fechado nesta semana, com o propósito de separar a plataforma de sua controladora chinesa, ByteDance.

A afirmação foi feita neste sábado, 20, pela secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, em entrevista à Fox News.

De acordo com a porta-voz, os americanos ocupariam seis dos sete postos no conselho do TikTok e que a gestão do algoritmo do aplicativo passaria a ser responsabilidade dos EUA.

Segundo Karoline Leavitt, o acordo final deverá ser assinado logo.

“Todos esses detalhes já foram acordados, agora só precisamos que o acordo seja assinado, o que, acredito, acontecerá nos próximos dias”, afirmou Leavitt.

Trump e o presidente chinês Xi Jinping finalizaram o acordo em uma conversa telefônica nesta sexta-feira.

No entanto, líder chinês reiterou a posição da China em relação ao TikTok, destacando que os Estados Unidos deveriam evitar impor restrições comerciais unilaterais. Xi Jinping também afirmou que as duas partes continuariam as consultas para resolver o impasse.

Composição do Comitê de Segurança

Os integrantes americanos do conselho terão qualificações nas áreas de segurança nacional e cibernética, enquanto o único membro restante, que será indicado pela ByteDance, ficará fora do comitê de segurança, informou um alto representante da Casa Branca à agência Bloomberg.

Recentemente, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e o vice-primeiro-ministro da China, He Lifeng, se encontraram em Madri e firmaram um acordo preliminar para desvincular as operações do TikTok nos Estados Unidos da ByteDance. Os detalhes completos do acordo ainda não foram divulgados.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estendeu o prazo para a venda do TikTok até 16 de dezembro. Anteriormente, o Congresso aprovou uma legislação exigindo que a ByteDance se desvinculasse do aplicativo até janeiro de 2025.

Larry Ellison, fundador da Oracle: empresa será uma das controladoras da operação do TikTok nos EUA (Andrew Harnik/Getty Images)

Quem será responsável pela operação do TikTok nos EUA?

Dentro do novo acordo, a ByteDance manterá menos de 20% das operações do TikTok nos EUA.

Entre os novos investidores estão: a Oracle, gigante da tecnologia especializada em nuvem e segurança de dados; a Andreessen Horowitz, um fundo de investimento focado em startups de tecnologia; e a Silver Lake Management, uma firma de private equity que investe em empresas consolidadas, conforme informado por um funcionário da Casa Branca.

ENTENDA: Vende-se o TikTok: Oracle, de Larry Ellison, deve sair vitoriosa na corrida pelo app chinês nos EUA

A Oracle terá a responsabilidade pela segurança do TikTok, supervisionando o aplicativo para garantir sua proteção e colaborando com as autoridades americanas. Os dados dos usuários nos EUA serão armazenados no país, com a China sem acesso a eles, explicou o funcionário.

A representante da Casa Branca também destacou à Bloomberg que o acordo assegura que os usuários americanos poderão continuar a utilizar o TikTok de forma segura.

“Os dados e a privacidade serão liderados por uma das maiores empresas de tecnologia dos EUA, a Oracle, e o algoritmo também será controlado pelos americanos”, detalhou Karoline Leavitt.

Embora Trump tenha sido um crítico do TikTok no passado, ele alterou sua posição sobre o aplicativo, reconhecendo sua contribuição para atrair jovens eleitores na eleição de 2024.