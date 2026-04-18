Navios petroleiros da Índia são atacados no Estreito de Ormuz

Dois navios com bandeira da Índia foram atacados neste sábado, 18, enquanto atravessavam o Estreito de Ormuz, rota essencial para o transporte global de petróleo. As embarcações transportavam carga de petróleo bruto, segundo confirmou o Ministério das Relações Exteriores indiano em comunicado oficial.

Diante do incidente, o governo indiano convocou o embaixador do Irã em Nova Délhi, Mohammad Fathali, para prestar esclarecimentos.

Durante a reunião, o secretário de Relações Exteriores da Índia, Vikram Misri, expressou “profunda preocupação” com o episódio envolvendo os navios no Estreito de Ormuz.

Índia cobra segurança e retomada do tráfego marítimo

O governo indiano solicitou que suas preocupações sejam transmitidas às autoridades iranianas e pediu a retomada, “o mais rápido possível”, das condições seguras para a passagem de embarcações com destino ao país pela região.

O Estreito de Ormuz é considerado um dos pontos mais sensíveis do comércio internacional de energia, sendo responsável por grande parte do fluxo global de petróleo.