Globo faz parceria inédita com o Google para transformação digital

A Globo fechou um acordo amplo com o Google para acelerar o seu processo de transformação digital. A parceria vai desde o serviço de computação em nuvem do Google, o Google Cloud, até o Android TV, o sistema operacional para televisores adotado no Brasil por empresas como TCL e Panasonic. Trata-se de um dos maiores contratos que o Google Cloud já firmou com uma empresa no Brasil e na América Latina. O valor, no entanto, não foi revelado.

A parceria entre as empresas é inédita no mundo e viabilizará a digitalização de grande parte do acervo de conteúdo da Globo, além de trazer os benefícios da inteligência artificial para entender melhor o consumidor e ajudar nos negócios da emissora.

Com a aliança, o Globoplay será nativo em TVs com o sistema Android para permitir uma navegação mais fluida, permitindo que a experiência seja praticamente sem diferenças entre um sinal de imagem que vem da TV e um sinal de imagem que vem da internet. Vale notar que o sistema Tizen, das TVs da Samsung, líder de mercado, conta com uma otimização semelhante no aplicativo.

"A parceria com a Globo representa um marco na jornada de Google Cloud na América Latina e demonstra nossa disposição em ajudar nossos clientes a inovar e ganhar mais eficiência", disse Eduardo Lopez, presidente de Google Cloud para a América Latina, para a EXAME. “O Google Cloud tem uma plataforma com alto poder de processamento, flexibilidade e segurança. Trabalharemos com machine learning e inteligência artificial para ajudar a Globo na transformação digital”, afirmou Lopez.

A Globo irá migrar 100% de seus centros de dados para a nuvem do Google. Serão transferidos não só conteúdos, como também produtos e serviços digitais, entre eles G1, GE.com, Gshow e Globoplay.