GetNinjas lança atualização no app focada na experiência dos clientes

Com a missão de oferecer portfólio completo de serviços ao Brasil inteiro, a GetNinjas deu um passo importante nesse sentido. A empresa atualizou na quarta-feira, 23, o aplicativo e criou uma versão de acesso exclusiva para os clientes, que antes usavam a mesma ferramenta dos prestadores de serviços.

A empresa esperar trazer mais usabilidade e facilidade na hora de encontrar o profissional ideal para o trabalho, acrescentando estudos de experiência de usuários mais focados e diferenciando a plataforma entre as duas bases que possui.

Na lista de funções repaginadas, o aplicativo traz recursos como: visualização das categorias e serviços mais solicitados, pesquisa com filtros personalizados, conferência de avaliações feitas por outros usuários e acompanhamento em tempo real do andamento do pedido.

Entretanto o aplicativo original continua a funcionar e gradualmente, terá foco apenas nos profissionais.

Atualmente, a empresa oferece cerca de 540 categorias de serviços que conseguem atender em 4 mil cidades do país. A base de profissionais circula em mais de 180 mil ativos, atendendo cerca de 600 mil usuários, especialmente em categorias como serviços domésticos, aulas e saúde

A empresa, que abriu capital em 2021, desde então, fechou acordos com empresas e marcas como Market4U, Tintas Anjo, Pado e Fácil Persianas, trazendo vantagens aos usuários que fecham negócios na plataforma.