Investidor do filme ‘A Grande Aposta’ tem ganho de 1.500% com GameStop

O filme A Grande Aposta (“The Big Short“) ficou famoso ao contar a história de Michael Burry, personagem interpretado pelo ator Christian Bale. Burry, ou Bale, é o investidor que antecipou e apostou na queda estrondosa de ativos na crise do subprime em 2008, vendendo derivativos que ganhavam em cima dos calotes.

Pois Burry acaba de dar uma nova tacada certeira e milionária. Ele obteve uma valorização de cerca de 1.500% ao comprar e reter ações da GameStop, a maior rede varejista de games dos Estados Unidos.

O investidor possuía 1,7 milhão de ações da GameStop na última atualização, participação que equivalia a 17 milhões de dólares no fim de setembro do ano passado. Com a forte escalada nas cotações, especialmente em 2021 — quando a alta superou 300% —, essa fatia acionária chegou a ser avaliada em 271 milhões de dólares. Uma alta de cerca de 1.500%.

No fechamento da segunda-feira, 25, as ações haviam recuado para 76,79 dólares, levando a fatia acionária de Burry para a casa de 130 milhões de dólares e reduzindo o ganho em pouco mais de três meses para algo em torno de 660%.

As ações da GameStop dispararam nas últimas semanas em decorrência de uma disputa que envolve investidores que apostam na queda das ações — os “short sellers” — e outros que aderiram em massa a campanhas virtuais em redes sociais como o Reddit para a compra do papel, incluindo day traders. Nessa ponta está Michael Burry.

O segundo grupo é movido não exatamente pela expectativa de retorno em cima dos fundamentos da companhia, mas para se beneficiar da valorização, ao mesmo tempo que demonstram sua força coletiva. A empresa apresentou queda de 30% nas vendas no terceiro trimestre do último ano fiscal, com grande dependência de lojas físicas.

Diante da forte alta, os vendedores a descoberto — ou seja, investidores que compraram opções de venda sem deter o papel — estão rapidamente comprando de volta as ações para cobrir perdas potenciais. É um movimento conhecido como “short squeeze“.

As perdas de investidores que estavam “short” na GameStop chegavam a 3,3 bilhões de dólares neste ano antes dos dados desta segunda-feira, de acordo com a S3 Partners. Na sexta passada, o prejuízo foi de 1,6 bilhão de dólares.

A posição certeira de Burry chama a atenção porque não segue os fundamentos da companhia no curto prazo. Investidores que apostam contra a GameStop sustentam que o modelo de negócios da rede de varejo concentrada em lojas físicas é pouco competitivo diante de gigantes digitais como a Amazon e a Sony (fabricante do PlayStation).