Facebook começa a integrar Instagram e Messenger

O americano Facebook começou a unir os aplicativos Instagram e Messenger. Em uma nova atualização dos apps para celulares com sistema operacional Android e iPhones, o ícone de mensagens com formato de avião de papel no Instagram começou a ser trocado para o ícone do Messenger. Segundo o Facebook, trata-se de um teste.

Um aviso aparece na tela de quem já tem os aplicativos atualizados: “Há uma nova forma de mandar mensagens no Instagram”, diz o comunicado. A novidade foi reportada pelo site americano de tecnologia The Verge.

No entanto, pelo menos por enquanto, não é possível enviar mensagens para usuários do Facebook por meio do Instagram.

A medida do Facebook pode ser forma de fazer frente ao iMessage, da Apple, que permite a troca de mensagens gratuita entre usuários de iPhone. Diferentemente do que acontece no Brasil, o WhatsApp não é tão popular nos Estados Unidos quanto é no Brasil, onde é o app mais usado do país.

O Facebook é dono do Instagram desde 2012, quando pagou 1 bilhão de dólares pela empresa. Hoje, o app está entre os mais populares do mundo. São mais de 1 bilhão de usuários globalmente e 91 milhões só no Brasil.