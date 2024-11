Samsung Galaxy M54 vale a pena na Black Friday? Veja ficha técnica e preço

Lançado em março de 2023, o Samsung Galaxy M54 é um smartphone intermediário com recursos avançados. O modelo conta com uma tela grande de alta qualidade, câmera principal de 108 MP, processador Exynos 1380 e uma bateria de 6.000 mAh, ideal para quem busca desempenho e longa duração.

Ficha Técnica do Galaxy M54

Tamanho da tela: 6,7 polegadas

6,7 polegadas Cores: azul e prata

azul e prata Resolução da tela: Full HD+

Full HD+ Painel da tela: Super AMOLED Plus

Super AMOLED Plus Câmera traseira tripla: 108 MP (principal) + 8 MP (ultra-wide) + 2 MP (macro)

108 MP (principal) + 8 MP (ultra-wide) + 2 MP (macro) Câmera frontal: 32 MP

32 MP Sistema: Android, com atualizações

Android, com atualizações Processador: Samsung Exynos 1380

Samsung Exynos 1380 Memória RAM: 8 GB

8 GB Armazenamento interno: 128 GB ou 256 GB

128 GB ou 256 GB Internet: 5G

5G Cartão de memória: Sim

Sim Capacidade da bateria: 6.000 mAh

Processador e Memória RAM

O Galaxy M54 é alimentado pelo Exynos 1380, um processador de oito núcleos com velocidades de até 2,4 GHz. Esse chip é capaz de oferecer desempenho consistente tanto em tarefas cotidianas quanto em jogos mais exigentes. O dispositivo conta ainda com 8 GB de RAM, garantindo fluidez no uso multitarefas.

Armazenamento

A Samsung disponibiliza duas opções de armazenamento para o Galaxy M54: 128 GB e 256 GB. O espaço pode ser expandido através de um cartão de memória, permitindo armazenar uma grande quantidade de arquivos e aplicativos.

Câmera

O Galaxy M54 possui um conjunto de câmeras que se destaca no segmento intermediário:

Câmera Principal (108 MP, f/1.8): Oferece alta resolução para fotos detalhadas e nítidas.

Oferece alta resolução para fotos detalhadas e nítidas. Câmera Ultra-Wide (8 MP, f/2.2): Ideal para capturar paisagens ou fotos em grupo.

Ideal para capturar paisagens ou fotos em grupo. Câmera Macro (2 MP, f/2.4): Para capturas próximas de objetos.

Para capturas próximas de objetos. Câmera Frontal (32 MP, f/2.2): Perfeita para selfies e videochamadas.

Ambas as câmeras traseira e frontal suportam gravação de vídeo em 4K a 30 fps. A estabilização óptica de imagem (OIS) na câmera principal melhora a qualidade das fotos, reduzindo tremores e garantindo resultados mais profissionais.

Tela

A tela do Galaxy M54 é um painel Super AMOLED Plus de 6,7 polegadas, com resolução Full HD+ (1080 x 2400 pixels) e densidade de 393 ppi. Com uma taxa de atualização de 120 Hz, a tela proporciona uma experiência fluida e suave, ideal para assistir vídeos ou jogar.

Bateria

Com uma bateria de 6.000 mAh, o Galaxy M54 oferece excelente autonomia, suportando até dois dias de uso moderado. O dispositivo suporta carregamento rápido de 25W, embora o carregador precise ser adquirido separadamente.

Sistema Operacional

O Galaxy M54 vem com o Android 13, adaptado pela interface One UI 5.1 da Samsung. Essa interface permite um alto nível de personalização, além de trazer recursos práticos que otimizam a experiência do usuário.

Preço e Ofertas