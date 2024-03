Referências bibliográficas no padrão ABNT: saiba como fazer

Com o avanço digital, incluir informações da internet em artigos e projetos científicos está cada vez cada vez mais comum. Mas para garantir ao leitor que a fonte é confiável e evitar problemas com plágio, é fundamental fazer a referência ABNT do site.

Criada em 1940, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é um órgão que padroniza técnicas de trabalhos científicos e tecnológicos. A última atualização das normas, em julho de 2023, passou a exigir que a citação dentro do texto seja em caixa alta e baixa (Ex: Exame, 2024).

Quais os tipos de referências bibliográficas

Para padronizar a documentação de fontes, a ABNT classifica as referências bibliográficas em diversas categorias, incluindo artigos ou reportagens de jornais impressos disponíveis online, conteúdo de sites específicos e outros materiais digitais.

Existem três maneiras de fazer as citações. São elas:

Artigo ou reportagem de jornal impresso disponibilizada online; Artigo ou reportagem de um site; Qualquer site que não se enquadre nas categorias acima.

Quais informações precisam aparecer nas referências

Para que as referências bibliográficas sejam feitas corretamente, é preciso separar as seguintes informações:

Autor do texto: e a pessoa, grupo de pessoas ou entidade responsável pela criação do conteúdo. Deve ser citado pelo último sobrenome em letras maiúsculas, seguido dos prenomes ou iniciais, se necessário;

Nome da empresa responsável pelo artigo: se o conteúdo foi produzido por uma empresa, o nome dela deve ser destacado em negrito, representando a entidade responsável pela publicação do material;

Título da página ou reportagem : refere-se ao nome dado ao documento ou à parte do documento consultado;

Local de publicação (se a informação estiver disponível): identifica a cidade onde o documento foi publicado. Essa informação é importante para casos de publicações impressas;

Dia, mês e ano de publicação: o dado que estiver disponível;

Seção em que o texto foi publicado: se houver;

Endereço eletrônico: para documentos acessados online, o URL completo deve ser incluído entre colchetes [], permitindo o acesso direto do material referenciado;

Data em que o acesso: indica quando o conteúdo foi consultado. Isso é importante, especialmente para conteúdos que podem mudar ao longo do tempo, como páginas da web;

(se não houver data, utilizar a sigla “s.d.” que significa “sem data”)

Vamos aos exemplos a seguir, de acordo com os padrões determinados pelas últimas atualizações da ABNT:

Como fazer referência de site

Quando o autor do texto é conhecido, a referência deve começar com seu sobrenome e nome, seguido por detalhes como o título do material, a fonte de publicação, a data e o link de acesso.

SOBRENOME, Nome. Título da matéria. Nome do site , cidade de publicação, dia, mês e ano. Seção (se houver). Disponível em: []. Acesso em: dia, mês e ano.

Exemplo:

LOPES, André. CloudWalk chega a receita de R$ 1,5 bilhão e mira expansão para os EUA. Exame , São Paulo, 07 de maio de 2024. Tecnologia. Disponível em: [https://exame.com/tecnologia/cloudwalk-chega-a-receita-de-r-15-bilhao-e-mira-expansao-para-os-eua/]. Acesso em 07 mar. 2024.

No texto:

Lopes, 2024.

Referência sem autoria

A referência começa com o nome da publicação (como se fosse o autor), seguido com o título do texto ou da reportagem.

NOME da publicação, Título da matéria. Nome da publicação novamente , cidade de publicação, dia, mês e ano. Seção (se houver). Disponível em: []. Acesso em: dia, mês e ano.

Exemplo:

EXAME. CloudWalk chega a receita de R$ 1,5 bilhão e mira expansão para os EUA. Exame , São Paulo, 07 de maio de 2024, Tecnologia. Disponível em: [https://exame.com/tecnologia/cloudwalk-chega-a-receita-de-r-15-bilhao-e-mira-expansao-para-os-eua/]. Acesso em 07 mar. 2024.

No texto:

No lugar do nome do autor (que é desconhecido), entra o nome da publicação.

Exame, 2024.

Referência de relatório

Para referenciar um relatório conforme as normas da ABNT, é necessário seguir uma estrutura que inclui o autor ou organização responsável pelo documento, o título do relatório, a cidade e entidade responsável pela publicação, o ano e o endereço eletrônico de onde pode ser acessado, além da data de acesso. A estrutura detalhada para a referência de um relatório é:

Autor ou organização. Título do texto. Cidade: Responsável pela publicação , ano. Disponível em: []. Acesso em dia, mês e ano.

Exemplo:

WEF. Future of Jobs Report 2023. Genebra: WEF , 2023. Disponível: [https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2023.pdf]. Acesso em 07 mar. 2024.

No texto:

WEF*, 2024

*Em caixa alta por ser uma sigla. A regra da ABNT determina que o nome de autores e instituições em citações no texto sejam em caixa alta e baixa.

Qual a importância das referências bibliográficas nas normas ABNT

O uso de referências em trabalhos acadêmicos e científicos permite validar as informações apresentadas, conferindo credibilidade e autoridade ao texto. Elas respaldam argumentos, teorias e dados, demonstrando se o autor realizou ou não uma pesquisa rigorosa e se está embasado em fontes confiáveis.

Além disso, as referências contribuem para a construção do conhecimento de forma colaborativa, pois permitem que outros pesquisadores acessem as fontes utilizadas, promovendo o diálogo acadêmico e a continuidade das investigações.

Adotar as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para as referências bibliográficas tem sua importância pela padronização que oferece. Essa uniformidade facilita a compreensão e a localização das informações citadas, independentemente da área de estudo, tornando o documento acessível e inteligível para um público amplo.

Utilizar as referências conforme as normas da ABNT também demonstra profissionalismo e respeito ao trabalho intelectual alheio. Isso envolve reconhecer devidamente as contribuições de outros autores e evitar o plágio, que é uma infração ética grave no meio acadêmico.

