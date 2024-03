Como 'rotear' internet do celular iPhone e Android: passo a passo

Compartilhar a internet do celular é uma forma rápida e prática para se conectar quando não há rede disponível no local ou para dividir os dados com quem está sem acesso à rede. É possível rotear a internet do iPhone e do Android em poucas etapas.

Nos dois tipos de aparelho, a internet pode ser compartilhada via Wi-Fi, Bluetooth e cabo USB.

Confira abaixo um tutorial para compartilhar internet pelo seu celular em cada um dos modelos:

Dispositivos iOS (iPhone)

A função "Acesso Pessoal" no iPhone permite compartilhar a conexão de dados móveis do dispositivo com outros aparelhos via Wi-Fi, USB e Bluetooth. Essencialmente, transforma o iPhone em um ponto de acesso móvel, proporcionando uma forma prática de conectar outros dispositivos à internet quando uma rede Wi-Fi tradicional não está disponível.

Quando ativada, a função cria uma rede Wi-Fi que outros dispositivos podem detectar e se conectar usando uma senha definida pelo usuário. Além disso, ao conectar o iPhone a um computador via USB, o acesso pessoal pode fornecer internet ao computador, ao mesmo tempo que o carrega. O compartilhamento de internet via Bluetooth permite a conexão com dispositivos que suportam este tipo de comunicação, oferecendo uma alternativa quando o Wi-Fi e o USB não são opções viáveis.

A opção de Acesso Pessoal é integrada nos sistemas operacionais iOS e iPadOS, sendo facilmente acessível nas configurações do dispositivo. Esta funcionalidade é particularmente útil em viagens, reuniões fora do escritório ou em qualquer situação onde a conexão de internet via celular seja necessária para outros dispositivos.

Via Wi-Fi

O método de compartilhamento via Wi-Fi no iPhone cria uma rede sem fio que vários dispositivos podem acessar, funcionando de maneira semelhante ao Android, mas com uma integração com o ecossistema da Apple, com facilidade de conexão para dispositivos iOS e Mac.

Acesse o ícone “Ajustes” (símbolo de engrenagem); Clique em “Permitir Acesso a Outros”; No campo “Senha Wi-Fi” está a senha da rede; No ícone de rede (na parte de baixo) está o nome da rede.

Por Bluetooth

Acesse o ícone “Ajustes”; Abra a opção “Acesso Pessoal”; Clique em “Permitir Acesso a Outros”; Ligue o Bluetooth do iPhone e do computador; Emparelhe os dois dispositivos; Acesse as configurações de rede do computador; Selecione o iPhone como conexão de rede.

Por Cabo USB

Vá em “Ajustes”; Selecione o ícone “Acesso Pessoal”; Ative a chave “Permitir Acesso a Outros”; Conecte o cabo USB no iPhone e no computador.

Android

Compartilhar a conexão de internet do seu celular Android também pode ser feito de três maneiras principais: via Wi-Fi, USB e Bluetooth, cada uma adequada a diferentes necessidades e situações.

A seguir, confira os passos detalhados para cada um dos métodos de compartilhamento de internet para aparelhos Android.

Via Wi-Fi

O compartilhamento via Wi-Fi permite conectar múltiplos dispositivos à internet de forma semelhante a um roteador convencional, oferecendo praticidade e velocidade.

Acesse as “Configurações” do seu smartphone; Entre em “Conexões ou Rede e internet”; Clique em “Roteador Wi-Fi e Ancoragem” ou “Roteador Wi-Fi e tethering” Ative o botão ao lado de “Roteador Wi-Fi”; A nome e a senha da rede aparecem logo embaixo do botão.

Via USB

A conexão via USB, por sua vez, é ideal para uma conexão estável e rápida com um único dispositivo, geralmente um computador, e também pode carregar o telefone simultaneamente.

Conecte seu celular Android ao cabo USB; Abra as “Configurações”; Clique em “Roteador Wi-Fi e Ancoragem” Ative a opção “Ancoragem via USB”.

Bluetooth

O compartilhamento via Bluetooth, embora mais lento que as outras opções, é útil para economizar energia e conectar dispositivos que não suportam Wi-Fi ou USB, como fones de ouvido ou relógios inteligentes.

Entre em “Configurações”; Acesse “Conexões” ou “Rede e internet”; Vá em “Roteador Wi Fi e Ancoragem” ou “Roteador Wi-fi e tethering (amarração, em inglês)”; Ative a chave “Ancoragem Bluetooth” ou “Tethering Bluetooth”; Pareie seu celular com o outro dispositivo via Bluetooth para compartilhar a internet.

Como saber o nome da rede Wi-fi

Para saber o nome da rede (SSID) ao compartilhar a internet e entender como alterá-lo, tanto no iPhone quanto no Android, siga as orientações abaixo:

No iPhone

Para verificar e alterar o nome da rede no iPhone quando está usando o Acesso Pessoal:

O nome da rede Wi-Fi geralmente é o nome do dispositivo. Para visualizá-lo ou alterá-lo, acesse "Ajustes" > "Geral" > "Sobre" > "Nome". Qualquer alteração aqui refletirá no nome da rede Wi-Fi compartilhada . Após definir o nome do dispositivo, vá para "Ajustes" > "Acesso Pessoal" ou "Configurações" > "Compartilhamento de Internet" para ativar a função e ajustar a senha da Wi-Fi.

No Android

No Android, para visualizar e modificar o nome da rede Wi-Fi (SSID) e a senha durante o compartilhamento de internet:

Acesse "Configurações" > "Conexões" (ou "Rede e Internet", dependendo do dispositivo) > "Roteador Wi-Fi e Ancoragem" ou "Ponto de acesso Wi-Fi e tethering". Toque em "Roteador Wi-Fi" ou "Ponto de acesso Wi-Fi" para ver e editar o nome da rede e a senha. Aqui, você pode personalizar o SSID e definir a segurança da rede.

Quanto à possibilidade de compartilhar a Wi-Fi diretamente, isto é, usar o dispositivo como um repetidor de sinal Wi-Fi, o iOS e o Android padrão não suportam essa funcionalidade nativamente. Em geral, os dispositivos permitem compartilhar a conexão de dados móveis, mas não a rede Wi-Fi à qual estão conectados.

Comparação entre roteamento no iPhone e Android

Enquanto ambos os sistemas oferecem a funcionalidade de roteamento de internet, há diferenças na interface e em algumas opções específicas.

No iPhone, o processo é geralmente mais direto, com menos opções de personalização.

Nos dispositivos Android, é possível ajustar configurações como a banda de frequência do Wi-fi e limitar o número de conexões.

Problemas comuns e soluções ao rotear internet

Usuários podem enfrentar problemas como conexão lenta, dificuldade em conectar dispositivos ou consumo excessivo de dados.

Para solucionar, verifique a cobertura e força do sinal celular, reinicie os dispositivos envolvidos e certifique-se de que as configurações de roteamento estão corretas. Monitorar o uso de dados ajuda a evitar a exaustão rápida da franquia de internet.

