Smartphone 5G de 128GB: confira os melhores modelos para comprar em 2023

Por Lucas Moreira

Se você está buscando um smartphone com internet de alta velocidade e amplo espaço de armazenamento, confira as 10 melhores opções de celulares 5G de 128GB disponíveis para compra em 2023.

Estes modelos abrangem as principais marcas do mercado, incluindo Motorola, Samsung, Xiaomi e Apple, oferecendo uma variedade de categorias que vão desde modelos básicos até os dispositivos de última geração.

A lista é abrangente e contempla diversos perfis de usuários. Há opções com preços acessíveis, algumas intermediárias e outras com valores mais elevados, mas com os recursos mais avançados.

Confira a seguir qual o melhor celular 128GB 5G de 2023 e escolha o seu!

iPhone 14 Pro Max

Galaxy A14 5G

Shortcode incompleto! É necessário preencher ID, Título e Descrição.

Motorola Moto G53 5G

Shortcode incompleto! É necessário preencher ID, Título e Descrição.

Motorola Moto G73

Galaxy A54 5G

Shortcode incompleto! É necessário preencher ID, Título e Descrição.

Matéria publicada originalmente no Buscapé, para ler completa veja aqui.

Mais sobre:BuscaPé