Motorola Edge 40 ou Samsung Galaxy A55: qual vale mais a pena em 2024?

Ao comparar o Motorola Edge 40 e o Samsung Galaxy A55, ambos se destacam como opções sólidas em 2024. O Motorola oferece especificações mais avançadas, enquanto o Galaxy A55 equilibra desempenho e durabilidade a um preço acessível. A escolha entre eles dependerá das preferências por recursos específicos, como câmeras, bateria ou tela.

Tela

O Motorola Edge 40 vem com uma tela P-OLED de 6,55 polegadas, com resolução de 2400 x 1080 e uma taxa de atualização de 144Hz, garantindo uma experiência visual suave e cores vibrantes. Já o Samsung Galaxy A55 oferece uma tela Super AMOLED de 6,6 polegadas com resolução FHD+ (1080 x 2340) e suporte a HDR10+, além de uma taxa de atualização de 120Hz. Ambas as telas são de alta qualidade, mas o Edge 40 pode proporcionar uma fluidez adicional devido à sua maior taxa de atualização.

Câmeras

O Motorola Edge 40 traz uma configuração de câmera traseira dupla, com um sensor principal de 50 MP e uma câmera ultra-angular de 13 MP. A estabilização óptica (OIS) ajuda a melhorar a qualidade das fotos, principalmente em condições de pouca luz. No Galaxy A55, a câmera traseira é tripla, com um sensor principal de 50 MP, uma câmera ultra-angular de 12 MP e uma macro de 5 MP. Essa configuração oferece maior versatilidade para diferentes estilos de fotografia. Ambas as câmeras frontais têm 32 MP e oferecem gravação em 4K.

Desempenho

O Motorola Edge 40 é equipado com o processador MediaTek Dimensity 8020 e 8GB de RAM, proporcionando desempenho eficiente para tarefas exigentes e multitarefas. O Galaxy A55, por sua vez, possui o processador Exynos 1480, também com 8GB de RAM, garantindo um desempenho sólido em aplicativos e multitarefas. Ambos os modelos têm 256GB de armazenamento, mas o Galaxy A55 oferece a vantagem da expansão de memória via microSD.

Bateria

O Motorola Edge 40 vem com uma bateria de 4400 mAh e suporte para carregamento rápido de 68W, que garante recargas rápidas e eficientes. O Galaxy A55 possui uma bateria maior, de 5000 mAh, com carregamento rápido de 25W. Enquanto a bateria do A55 pode durar mais, o Edge 40 oferece tempos de recarga significativamente mais curtos.

Ambos os smartphones oferecem boas opções, dependendo das necessidades do usuário, com o Edge 40 focado em desempenho e carregamento rápido, e o Galaxy A55 proporcionando maior autonomia de bateria e versatilidade nas câmeras.

Ficha técnica do Motorola Edge 40

Processador:

MediaTek Dimensity 8020

Memória e Armazenamento:

8GB RAM + 256GB armazenamento

Dimensões e Peso:

Altura: 158,43 mm

Largura: 71,99 mm

Espessura: 7,58 mm

Peso: 172 g

Tela:

P-OLED, 6,55"

Resolução de 2400 x 1080 pixels

Taxa de atualização de 144Hz

Câmera Traseira:

Principal: 50 MP (OIS)

Ultra-angular: 13 MP

Câmera Frontal:

32 MP

Bateria:

4400 mAh

Carregamento rápido de 68W

Conectividade:

5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, NFC

Recursos Adicionais:

Sensor de impressão digital sob a tela, resistência à água IP68

Ficha técnica do Galaxy A55

Processador : Exynos 1480 (4 nm)

: Exynos 1480 (4 nm) Memória : 8GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 256GB

: 8GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 256GB Dimensões : 161,1 mm x 77,4 mm x 8,2 mm, 213 g

: 161,1 mm x 77,4 mm x 8,2 mm, 213 g Tela : Super AMOLED, 6,6", 120Hz, HDR10+, 1080 x 2340 pixels

: Super AMOLED, 6,6", 120Hz, HDR10+, 1080 x 2340 pixels Câmera Traseira : 50 MP (f/1.8, wide) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) + 5 MP (f/2.4, macro)

: 50 MP (f/1.8, wide) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) + 5 MP (f/2.4, macro) Câmera Frontal : 32 MP (f/2.2, wide)

: 32 MP (f/2.2, wide) Bateria : Li-Ion 5000 mAh, carregamento rápido de 25W

: Li-Ion 5000 mAh, carregamento rápido de 25W Sistema Operacional : Android 14, One UI 6.1

: Android 14, One UI 6.1 Conectividade : 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C 2.0

: 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C 2.0 Resistência : IP67 (resistente à poeira e à água até 1m por 30 min)

: IP67 (resistente à poeira e à água até 1m por 30 min) Segurança : Sensor de impressão digital (sob a tela, ótico), reconhecimento facial

: Sensor de impressão digital (sob a tela, ótico), reconhecimento facial Áudio : Alto-falantes estéreo, sem entrada 3.5 mm

: Alto-falantes estéreo, sem entrada 3.5 mm Sensores: Proximidade, luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica, giroscópio, sensor de impressão digital (sob a tela), sensor de proximidade virtual

Com informações de Samsung.

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.