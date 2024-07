iPhone 14 vale a pena? Veja preço, detalhes e ficha técnica

Lançado em 2022, o iPhone 14 da Apple oferece uma combinação de alto desempenho e design sofisticado. Equipado com o poderoso chip A15 Bionic, uma tela Super Retina XDR de 6,1 polegadas e câmeras avançadas, este modelo se destaca por suas inovações tecnológicas e recursos de ponta.

Câmera frontal do iPhone 14 é boa?

A câmera frontal do iPhone 14 possui um sensor de 12 MP com abertura ƒ/1.9 e foco automático, garantindo selfies nítidas e detalhadas. A funcionalidade de gravação de vídeo em 4K HDR a 60 fps e o Modo Cinema permitem criar vídeos de alta qualidade com facilidade. Recursos como Deep Fusion, HDR Inteligente 4 e Estilos Fotográficos melhoram ainda mais a experiência fotográfica, oferecendo uma ampla gama de opções criativas.

Câmera traseira do iPhone 14

O sistema de câmera traseira dupla do iPhone 14 inclui uma câmera grande-angular de 12 MP com estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor e uma câmera ultra-angular de 12 MP com ângulo de visão de 120°. Com recursos avançados como Photonic Engine, Deep Fusion, Modo Noite e HDR Inteligente 4, as fotos são nítidas e vibrantes em diversas condições de iluminação. A gravação de vídeo em 4K HDR Dolby Vision oferece uma qualidade cinematográfica, perfeita para criadores de conteúdo.

iPhone 14: bateria

A bateria do iPhone 14 oferece até 20 horas de reprodução de vídeo e até 80 horas de reprodução de áudio. Com suporte para carregamento rápido, o dispositivo pode ser recarregado até 50% em cerca de 30 minutos com um adaptador de 20W ou superior. A compatibilidade com carregamento sem fio MagSafe e Qi aumenta a conveniência para os usuários que preferem métodos de carregamento sem fio.

Tela do iPhone 14 é boa?

A tela Super Retina XDR de 6,1 polegadas do iPhone 14 possui uma resolução de 2532 x 1170 pixels a 460 ppi, proporcionando imagens nítidas e detalhadas. Com suporte a HDR10 e Dolby Vision, a tela oferece uma experiência visual impressionante com cores vivas e contraste profundo. O brilho máximo de 800 nits (típico) e 1200 nits (HDR) garante excelente visibilidade em diferentes condições de iluminação.

Performance do iPhone 14

Equipado com o chip A15 Bionic, o iPhone 14 oferece desempenho excepcional com sua CPU de 6 núcleos, GPU de 5 núcleos e Neural Engine de 16 núcleos. Este hardware poderoso garante uma navegação suave, rápida execução de aplicativos e suporte para jogos exigentes. A combinação de memória RAM e armazenamento interno de até 512GB proporciona uma experiência de uso fluida e ampla capacidade de armazenamento para aplicativos, fotos e vídeos.

Ficha técnica do iPhone 14

Processador:

Chip A15 Bionic

CPU de 6 núcleos

GPU de 5 núcleos

Neural Engine de 16 núcleos

Memória e Armazenamento:

128GB, 256GB, 512GB

Dimensões e Peso:

Largura: 71,5 mm

Altura: 146,7 mm

Espessura: 7,80 mm

Peso: 172 g

Tela:

Super Retina XDR, 6,1"

Resolução de 2532 x 1170 pixels a 460 ppi

HDR10, Dolby Vision

Câmera Traseira:

Grande-angular de 12 MP (ƒ/1.5)

Ultra-angular de 12 MP (ƒ/2.4, 120°)

Modo Noite, Deep Fusion, HDR Inteligente 4

Gravação de vídeo 4K a 60 fps

Câmera Frontal:

12 MP (ƒ/1.9)

Gravação de vídeo 4K HDR a 60 fps

Bateria:

Até 20 horas de reprodução de vídeo

Carregamento rápido e MagSafe

Conectividade:

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC

Resistência:

IP68 (resistente à água e poeira)

Recursos Adicionais: