Como saber quantas pessoas visitaram seu perfil no Instagram

Você sabe quantas pessoas visitaram o seu Instagram? A dúvida é comum à maioria dos usuários de redes sociais. Afinal, quem produz conteúdo, quer conhecer seus seguidores, melhorar o desempenho das publicações e engajar seu público cada vez mais.

Apesar da importância dos dados, não existe ferramenta oficial da Meta que permita acompanhar as estatísticas de um perfil pessoal pelo Android ou pelo Iphone (iOS). Mas há uma saída para quem não aguenta a curiosidade: transformar a conta do pessoal do Instagram em profissional. Nesse tipo de perfil, é oferecido um painel com as principais estatísticas da conta nos últimos 90 dias, como histórico de acesso e visitas.

Vale destacar que o Instagram calcula o desempenho de um perfil conforme as visitas recebidas (soma de todos os acessos), alcance (número de contas únicas que acessam o conteúdo) e impressões (número de vezes que a conta é exibida aos usuários). Todas essas informações ficam disponíveis de forma comparativa e em gráficos no painel profissional da conta.

Como saber quantas pessoas visitaram meu Instagram

Acesse o próprio perfil pessoal no Instagram pelo celular Android ou Iphone; Clique em editar perfil, abaixo de sua foto; No final da página de edição de perfil, clique em “Mudar para conta profissional”; Configure seu perfil profissional; Clique em contas alcançadas para ver mais informações sobre público que visita seu perfil; Filtre o período que deseja avaliar sua conta em “Insights”; Acesse as estatísticas do perfil profissional.

Dá pra saber quem visitou o meu Instagram?

Até o momento, o Instagram não possui ferramenta para mostrar quem visitou o seu perfil. A informação é sigilosa até para assinantes. No entanto, os Stories funcionam como uma pista dos possíveis visitantes da conta, uma vez que os usuários que visualizam a publicação temporária dos colegas são revelados pela rede social.

Também existem aplicativos não oficiais que não são recomendados pela Meta, uma vez que permitir o acesso de terceiros aos dados confidenciais de sua conta pode ser considerado uma atividade não autêntica, violando as Diretrizes da Comunidade do Instagram.