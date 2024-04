Como rastrear pedidos de transportadora: guia completo

Fazer compras pela internet é fácil, rápido e está cada vez mais seguro. Além de receber as encomendas em casa e economizar com descontos exclusivos, é possível rastrear o pedido pela transportadora.

Como nem todas as empresas utilizam a mesma plataforma logística, é necessário informar o número de rastreamento no site da transportadora informada pelo e-commerce, entre eles a Loggi, DHL e Jadlog. Veja passo a passo abaixo, de acordo com a transportadora.

Como saber qual a transportadora do meu pedido?

Para descobrir qual transportadora está encarregada do seu pedido, verifique o e-mail de confirmação de compra, que geralmente contém essa informação. Alternativamente, você pode acessar o site ou o aplicativo onde realizou a compra e procurar por detalhes do pedido, que incluem o nome da transportadora e o código de rastreamento.

Como rastrear pedidos da CargoBR

Acesse o site da CargoBR ( https://cargobr.com/ );

Vá em “Rastrear Cargas” no canto direito da página;

Informe o código de rastreio;

Clique em “Rastrear Encomenda”.

Como rastrear pedido na DHL

Para rastrear um pedido na DHL, acesse o site da empresa, insira o código de rastreio no local indicado e clique em "Rastrear". O site oferece a opção de rastrear múltiplas encomendas simultaneamente, separando os códigos com uma vírgula.

Acesse o site da DHL https://mydhl.express.dhl/br/pt/home.html );

Informe o número de rastreio no centro da tela e confirme em “Rastrear”;

É possível rastrear mais de um pedido ao mesmo tempo, separando os números com vírgula.

Como rastrear pedido JADLOG

Entre no site da Jadlog ( www.jadlog.com );

Acesse o campo “Rastreie sua encomenda” no topo direito da tela;

Informe o código de rastreio da encomenda ou o CPF/CNPJ do comprador.

Como rastrear pela LOGGI

Entre no site da Loggi ( https://www.loggi.com/ );

Clique em “Rastrear” no menu na parte de cima da página;

Informe o código de rastreio do pedido.

Clique em “Acompanhar pedido”.

Como rastrear pedidos da Shopee e AliExpress

No caso da Shopee e do AliExpress, o rastreamento pode ser feito diretamente pelas plataformas. No aplicativo ou site da Shopee, acesse "Meus Pedidos" e clique no pedido que deseja rastrear para ver as atualizações. No AliExpress, vá em "Meus Pedidos", selecione o pedido e clique em "Detalhes do Envio" para acompanhar o trajeto da encomenda.

Como rastrear compras internacionais

Para rastrear compras internacionais, utilize o código de rastreamento fornecido pela loja ou transportadora no site da empresa responsável pelo envio. Serviços como o Muambator permitem rastrear encomendas de diversas transportadoras internacionais em um único local, facilitando o acompanhamento de compras feitas no exterior.

Diferentes transportadoras têm sistemas de rastreamento próprios, por isso, sempre verifique as informações fornecidas pelo e-commerce para entender melhor como acompanhar seu pedido até a entrega final.

