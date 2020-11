EUA, Europa e SpaceX lançam satélite para monitorar o nível do mar

Com foco em observar o efeito das mudanças climáticas nos oceanos, a Nasa, a European Space Agency (ESA) e a SpaceX se uniram para lançar um satélite totalmente dedicado a realizar esse monitoramento nos próximos anos.

A espaçonave, chamada Sentinel-6 Michael Freilich, vai continuar o trabalho já realizado há 28 anos, de monitoramento do nível dos oceanos. Mas, mais do que isso, fará essa tarefa com um nível muito mais preciso de detalhes, chegando à variação de centímetros em mais de 90% dos oceanos da Terra. O nome vem do falecido ex-diretor da Divisão de Ciências da Terra da NASA, um campeão das ciências da Terra e dos estudos oceânicos.

Caso tudo aconteça como o previsto, as empresas pretendem lançar um satélite “gêmeo” em 2025.

Recentemente, a SpaceX enviou quatro astronautas ao espaço, dando continuidade à bem-sucedida missão de demonstração realizada de maio a agosto, na qual dois astronautas americanos foram levados para a ISS e, depois, trazidos com segurança para a Terra pela SpaceX.