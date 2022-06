Entrega rápida: AliExpress aumenta frequência de voos fretados para o Brasil

Com o objetivo de cumprir a promessa de entregar compras internacionais em até sete dias, a varejista AliExpress agora faz oito voos semanais fretados para o Brasil.

Há um ano, a companhia realizava cinco voos e já tentava manter o prazo de sete dias. Contudo, considerando que os produtos seguem por uma via sacra até serem liberados pela Receita Federal e despachados para o cliente, os novos voos devem acelerar o processo e manter a estimativa de tempo abaixo do limite.

O movimento faz sentido ao levar em conta o bom momento da empresa no país. No aniversário de 12 anos da marca, em 27 de março, o AliExpress fez uma promoção com descontos. O resultado foi um aumento de 190% nas vendas em relação ao mesmo período de 2021.

O marketplace fará sua maior ação de descontos em 2022 entre os dias 27 de junho e 1º de julho. Chamada “Joga no Carrin”, ela promete descontos de até 80%, além de frete gratuito para milhões de novos itens.