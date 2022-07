E-commerce: Shopee expande no Brasil com 5 novos centros de distribuição

Ainda que a marketplace Shopee tenha demitido cerca de 50 funcionários no mês de junho, outras 150 vagas em logística foram criadas pela empresa nesta semana. O motivo: a empresa expandiu a operação local com cinco novos centros de distribuição.

Os novos pontos de logística da Shopee estão localizados na região sudeste, em Barueri (SP), São João do Meriti (RJ), Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), Contagem (MG) e Santana do Parnaíba (SP). Eles se somam com outros vários menores espalhados pelo país.

O crescimento também acompanha novas parcerias no setor de entregas. Além dos Correios, a plataforma já fechou parceria com mais de 10 empresas de logística para atender melhor os clientes.

Demissões após o fim do frete grátis

Ainda que tenha enxugado a mão de obra — as demissões corresponderam somente às área de tecnologia e atendimento — a Shopee ainda conta com cerca de 1,5 mil funcionários no país.

A demissão recente aconteceu depois que a companhia encerrou sua política de frete grátis irrestrito para os consumidores.

No começo de junho, a Shopee passou a entregar o benefício apenas para compras em lojas oficiais, que oferecem cupons para compras acima de R$ 29, e com taxa de entrega abaixo de R$ 20. Quando os produtos em questão não têm a etiqueta, os cupons para desconto na entrega só são válidos em compras acima de R$ 59 (antes, era R$ 50).

Também mantém a oferta da gratuidade do frete em campanhas sazonais; a próxima será no aniversário do site, no dia 7 de julho, que terá cerca de R$ 6 milhões em cupons de descontos.