Drone filma pista de boliche e viraliza com imagens surpeendentes; veja vídeo

O operador de drones Jay Christensen, residente de Mineápolis, nos Estados Unidos, iniciou um projeto para documentar empresas no estado de Minnesota que foram prejudicadas pela pandemia do novo coronavírus.

Com seu drone, ele visitou o Bryant Lake Bowl & Theatre, um espaço para boliche, e gravou o "Right Up Our Alley". O vídeo viralizou esta semana por conta de imagens cativantes capturadas pelo aparelho, chamando atenção de fãs de cinema, internautas e diretores de Hollywood.

O título é um trocadilho com a expressão em inglês "right up my alley" (semelhante ao "isso é minha praia" no português) e "bowling alley" (pista de boliche). O espaço, inaugurado em 1936, conta com um restaurante, um teatro e um bar, além das pistas de boliche.

“O lugar é bem querido por nós”, disse Brian Heimann, produtor do Rally Studios, empresa que produziu o vídeo. “Então, quando levamos a ideia ao dono, ela foi totalmente a favor.”

O drone realiza uma tomada contínua e longa, gravada em alta velocidade e ainda passando por espaços pequenos de forma desatada, sem qualquer efeito digital. No meio do vídeo de 87 segundos, também é possível ouvir pessoas na pista de boliche fazendo referência ao filme O Grande Lebowski, que também trata de boliche.

De acordo com Heimann, foi necessário dez tentativas para conseguir a gravação perfeita. Ele garante também que o drone sobreviveu à queda final: “Muitas pessoas pensam: 'Meu Deus, por que você destruiria um equipamento como esse?'”, disse ao New York Times. “Mas esses drones são bastante resistentes.”

O vídeo, que já chega a quase meio milhão de visualizações em três dias no ar, começou a viralizar em um fórum no Reddit e não demorou para que celebridades de Hollywood começassem a elogiar a gravação. O diretor James Gunn, disse que o vídeo era "estupendo" e que ele queria a equipe de gravação no terceiro filme de "Guardiões da Galáxia".