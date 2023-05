Do digital para o físico: Oya Care anuncia primeira clínica em SP

A Oya Care acaba de dar seu primeiro passo para o mundo físico. A healthtech com foco na saúde feminina, antes totalmente digital, acaba de anunciar a abertura da sua primeira clínica em São Paulo, na região do Itaim Bibi.

Criada com a intenção de trazer mais informação para as mulheres sobre seus corpos, e, portanto, mais autonomia, hoje a startup contempla as principais áreas da ginecologia: atendimento geral, contracepção e fertilidade.

Seu primeiro produto foi a “Descoberta da Fertilidade”, um exame digital de R$ 389 – era cem reais mais caro em 2021 – que analisa estilo de vida, histórico familiar, ciclo menstrual, idade e o hormônio antimülleriano (HAM).

Atendendo a demanda das “oyanas”, como são chamadas as clientes da Oya, a healthtech logo desenvolveu duas novas linhas de cuidado: ginecologia (com atendimento urgente e check-up) e contraceptivo, para descobrir o método anticoncepcional ideal. Agora, há a possibilidade de inserir o DIU ou implante diretamente na clínica em São Paulo.

Por dentro da Oya

O atendimento online ainda é o meio principal, mas ter uma clínica se mostrou essencial para o crescimento da marca. “É um nível adicional de responsabilidade”, conta a fundadora, Stephanie von Staa Toledo, em entrevista à EXAME. “Mas 20% dos casos que atendíamos precisavam ir para um próximo passo, como ir numa clínica física, e lá não sabíamos como elas seriam atendidas”. O corpo clínico é o mesmo das teleconsultas da Oya.

A Oya Care já passou por duas rodadas de investimento, em 2021 e 2022. A primeira, de 800 milhões de dólares, e a segunda, de 3 milhões de dólares. As “oyanas” foram de 55 para 3 mil mais ou menos no mesmo período, mostrando um crescimento médio, mas constante.

“Nosso comprometimento é com a qualidade. Devagar e sempre, porque com saúde não se pode errar”, disse a fundadora. “Queremos continuar sempre a acolher sem preconceitos; ser fácil de agendar, cancelar e remarcar; estar sempre no horário e ter transparência nos preços, algo que em saúde normalmente não se sabe”.