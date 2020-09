Disney oferece curso gratuito no Brasil em parceria com a Khan Academy

A Disney, em parceria com a organização sem fins lucrativos americana Khan Academy, estão lançando um curso gratuito para brasileiros nas áreas de tecnologia, matemática, ciência e artes. O curso gratuito tem foco em adolescentes dos 11 aos 18 anos e será realizado totalmente à distância em tempos da pandemia do novo coronavírus.

Andres Ovalles, criador do curso, em entrevista à EXAME afirma que a ideia por trás da novidade é “expandir a criatividade das crianças ao redor do mundo e aumentar as perspectivas sobre empregos que elas podem vir a ter”. “O curso vai fazer com que os brasileiros entendam como é o trabalho criativo na nossa companhia. Nós queremos que as crianças do mundo todo entendam que elas podem ter paixões, expressar suas criatividades e trabalhar na Disney”, conta.

O curso chamado de Imagineering in a Box terá, ao todo, 32 aulas dadas pelos designers da Disney, conhecidos como “imagineers“. Nos vídeos serão compartilhados os conhecimentos dos profissionais da empresa do Mickey, por meio de estudo de casos reais e com atividades interativas.

Ele está dividido módulos, com objetivos de “valorizar a experiência que o usuário teria nos parques”. No primeiro, os alunos terão toda uma experiência imersiva no filme Toy Story, participando de aventuras e, depois disso, construirão um mundo do zero como se fossem bonecos.

Já o segundo módulo é baseado nas atrações dos parques da Disney e o aluno terá de desenvolver algumas atrações, tomando cuidado até com o layout do novo brinquedo ou show.

O terceiro módulo inclui a criação de um novo personagem e a difícil decisão de qual deles deve tomar vida nos parques. “Nós passamos por um processo bastante complexo para decidir como os personagens serão, o que eles irão falar, o que vão vestir. E queremos que essa experiência também chegue nas crianças”, diz Ovalles.

Segundo o comunicado da companhia enviado à EXAME “o curso tem como objetivo gerar curiosidade, inspirar criatividade e incentivar a inovação na mente de jovens, em professores especializados em artes, humanidades, ciências e matemática, e, ao mesmo tempo, criar oportunidades divertidas e envolventes ao explorar novos conceitos”.

Para Ovalles o fato de o programa ser gratuito é muito importante. “Não queríamos fazer um curso que apenas um grupo seleto de pessoas poderia usufruir ou pagar. Queremos que cada vez mais crianças no Brasil e no mundo saibam que a Disney está esperando por eles — se eles quiserem”, explica.