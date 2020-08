Dinossauro do Chrome ganha nova versão turbinada — e violenta

O famoso jogo do “dinossauro do Google Chrome” acaba de ganhar uma versão turbinada, com o objetivo de evoluir o game que tira o tédio dos momentos sem conexão com o navegador do gigante das buscas. Para você que achava o dino sem graça, agora ele pode usar algumas armas para passar pelos mesmos cactos com mais facilidade. O upgrade foi uma cortesia do coletivo MSCHF e da 100 Thieves.

A atualização do jogo traz mais opções de interação — com muitas armas e humor. Ao todo são 26 armas diferentes, que vão desde simples espadas até um cigarro, que quando tragado faz o outro lado queimar os cactos e outros inimigos. O jogo também conta com um martelo, taco de baseball, um machado, um meteoro, helicóptero e até um tanque de guerra.

“Dino Swords é nossa versão do clássico jogo do dinossauro do Chrome, tornado mais extravagante com 26 armas para ajudar em suas corridas. Muitas delas prestam homenagem a armas clássicas dos videogames, disse em declaração ao The Verge o CEO e proprietário da 100 Thieves, Matthew “Nadeshot” Haag.

O usuário pode escolher várias armas para o Dino O usuário pode escolher várias armas para o Dino

A jogabilidade de Dino Swords é similar à da versão original: o dino corre automaticamente e você usa a tecla espaço para saltar. A diferença é que pelo caminho há ícones representando armas, que depois de coletadas podem ser usadas pressionando a tecla correspondente.

Enquanto o game no Chrome deixa a pontuação apenas na máquina pessoal do jogador, o Dino Swords inclui um campo de nome e e-mail que ficará em um mural com o ranking de melhores pontuações em duas categorias distintas: melhores de todos os tempos e melhores do dia.