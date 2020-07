Depois de ataque direto do Instagram, Snapchat mira TikTok

O ano era 2015. Todos os jovens da internet (e outros nem tanto assim) utilizavam o aplicativo de fotos instântaneas Snapchat para compartilhar seus momentos com amigos e seguidores. Depois de uma investida pesada por parte de Mark Zuckerberg, que fez uma oferta para comprar o app, o destino do Snap parecia um tanto quanto nublado. Foi então que, em 2016, o Instagram lançou a opção dos “stories”, que rapidamente ganhou a aderência dos usuários — e fez a base do fantasminha de fundo amarelo cair.

Depois de ser fortemente impactado por outras redes sociais, o “inimigo” do Snapchat agora é outro: o chinês TikTok. Febre entre os adolescentes, o app de vídeos tem mais de 800 milhões de usuários e vem enfrentando fortes restrições em países como a Índia e está sendo ameaçado pelo governo americano. E é com ele que o Snap, que tem 229 milhões de usuários, quer “brigar”.

A empresa confirmou que está testando uma nova função que vai permitir que os usuários movimentem os conteúdos verticalmente dentro do app, bem como no TikTok. Segundo o site Xda-Developers, voltado para desenvolvedores, a ideia do Snapchat é “explorar formatos diferentes, imersivos e visuais”. A versão está, ainda, em fase de testes.

Por enquanto, a atualização valerá somente para a aba “discover” do aplicativo e não afetará os vídeos e fotos enviados por seus amigos.

Snapchat testing a TikTok format on the new Discover page? According to Arthur this feels just like TikTok. 👀👇 $SNAP https://t.co/ujOIziw0qQ — Mike 👻 (@mtatsis) July 13, 2020

A empresária e ex-bilionária Kylie Jenner, por exemplo, com apenas um tuite foi capaz de derrubar as ações do Snapchat. À época, a mais jovem do clã-Kardashian-Jenner escreveu em seu perfil no Twitter “então mais alguém parou de abrir o Snapchat? Ou sou apenas eu… isto é tão triste”. Em 2018, apenas 140 caracteres conseguiram tirar 1,3 bilhão de dólares em valor de mercado da empresa que controla o aplicativo.

Com as proibições que estão afetando o TikTok (que vão além de Jenner), pode ser a hora ideal para outros aplicativos subirem de volta ao topo. Será que vai dar certo?