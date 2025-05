De CEO a 'prefeito': Elon Musk pode incluir 'fundador de cidade' no currículo com Starbase, no Texas

Elon Musk agora pode se intitular "fundador de cidades" após os moradores da região ao redor do complexo SpaceX no sul do Texas votarem, neste fim de semana, pela incorporação da área como "Starbase".

Com uma votação praticamente unânime — 212 votos a favor e somente 6 contra, de acordo com dados eleitorais do condado — a decisão formaliza a dominância da SpaceX em uma remota área costeira, que a empresa remodelou consideravelmente ao longo dos últimos sete anos.

A maioria dos moradores da área de cerca de 3,8 quilômetros quadrados, anteriormente conhecida como Boca Chica, são funcionários da companhia de Musk. Eles representam a maioria da população local.

Além disso, os primeiros membros eleitos da nova cidade — todos funcionários atuais ou antigos da SpaceX — foram escolhidos por voto popular, sendo que Bobby Peden foi eleito prefeito com 216 votos. Peden, que trabalha na SpaceX há mais de 12 anos, ocupa atualmente o cargo de "VP - Teste e Lançamento do Texas" na empresa.

Com a incorporação, as autoridades locais, como as de zoneamento e licenciamento de construção, passam a ser administradas pela nova comissão municipal da SpaceX, afastando o controle do Condado de Cameron.

A escassez de moradias tem se tornado um problema para a SpaceX, pois muitos de seus trabalhadores buscam se mudar para a área, especialmente para trabalhar no projeto Starship da empresa, cujo objetivo é enviar uma nave a Marte.

A companhia tentou adquirir as propriedades de moradores próximos a Boca Chica Village, alegando que o local já não oferecia mais segurança. Embora muitos tenham aceitado a venda, alguns moradores optaram por permanecer.

Cerca de 500 pessoas vivem atualmente na área, a maioria sendo famílias de aproximadamente 260 funcionários da SpaceX. Grande parte dos 3.100 trabalhadores da Starbase, no entanto, ainda se desloca diariamente, muitos vindo de Brownsville, cidade vizinha, onde uma estátua dourada de quase três metros de Elon Musk é vista ao longo da estrada que leva às instalações da SpaceX.

Apesar da votação quase unânime, houve oposição à incorporação, principalmente do grupo ativista South Texas Environmental Justice Network. A organização protestou contra a mudança e solicitou aos representantes estaduais que se opusessem ao projeto.

"A praia de Boca Chica é para o povo, não para Elon Musk controlar", afirmou o grupo em um comunicado.

O grupo também ressaltou a importância do local para atividades de lazer, a economia da região e sua relação religiosa com povos nativos: "Por gerações, os moradores visitaram a praia para pescar, nadar e se divertir, e a tribo Carrizo tem laços espirituais com a área. Eles deveriam manter o direito de acesso."

A votação conclui uma impressionante transformação da antiga vila de Boca Chica, que a SpaceX transformou de uma tranquila região litorânea em um futurista campus industrial, com o objetivo de atingir o "sonho" de Musk de colonizar Marte.