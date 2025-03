Chefe de governo de Ontario ameaça cortar fornecimento de energia aos EUA após tarifas de Trump

O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, reafirmou nesta segunda-feira, 3, sua ameaça de cortar o fornecimento de energia elétrica para estados norte-americanos caso os Estados Unidos apliquem novas tarifas sobre produtos canadenses.

“Se querem tentar aniquilar Ontário, farei qualquer coisa, inclusive cortar nossa energia, com um sorriso no rosto”, disse Ford durante coletiva de imprensa, poucos dias após ser reeleito para um terceiro mandato.

A medida é uma resposta à decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de impor tarifas de 25% sobre produtos canadenses e 10% sobre energia, com início previsto para terça-feira, 4. Ontário é um grande exportador de eletricidade para Nova York, Michigan e Minnesota.

Retaliação inclui tarifas e restrições comerciais

Além da possível interrupção no fornecimento de energia, Ford anunciou que seu governo poderá implementar um sobretaxa sobre cada megawatt de energia vendido para os EUA e cancelar um contrato de US$ 100 milhões com a Starlink, empresa de internet via satélite de Elon Musk.

Outra ação imediata envolve a LCBO, rede estatal de venda de bebidas alcoólicas em Ontário, que recebeu ordem para retirar produtos norte-americanos de suas prateleiras caso Trump leve adiante as tarifas.

Ford também incentivou consumidores, varejistas e municípios a priorizarem produtos fabricados em Ontário ou em outras partes do Canadá.

"Estou pedindo educadamente agora, mas se necessário vamos legislar. Não há nada que não possamos fabricar aqui em Ontário", afirmou o premiê.

Eleição e embate com Washington

A retórica protecionista marcou a campanha de Ford na eleição antecipada de fevereiro, que custou cerca de US$ 189 milhões e resultou em uma maioria de 80 cadeiras para os Progressistas Conservadores, uma a mais do que na legislatura anterior.

Seu plano econômico inclui US$ 40 bilhões em novos investimentos, sendo metade voltada para mitigar impactos das tarifas, como um fundo de US$ 5 bilhões para proteção da indústria e US$ 10 bilhões em diferimentos fiscais para empresas.

Embora Ford tenha cobrado uma resposta “dólar por dólar” do governo federal canadense, ele não detalhou se Ontário pretende impor tarifas próprias contra os EUA. A escalada da tensão entre Toronto e Washington pode aprofundar incertezas em setores estratégicos como automobilístico e siderúrgico, já impactados pelo aumento dos custos.