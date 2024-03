Match fashion: Google lança ferramenta de "Tinder para roupas"

O Google lançará uma atualização para que usuários encontrem resultados de compras de moda personalizados, anunciou a empresa na última quarta-feira, 27. A atualização surge enquanto o Google continua a competir com empresas como Amazon e Walmart, que lançaram recursos com inteligência artificial para e-commerce.

Quando você pesquisar por um item como "camisetas polo masculinas" no Google, agora verá uma nova seção rotulada "recomendações de estilo". Nela, será possível classificar as opções com um deslizar, como no app de paquera Tinder. Assim, você pode puxar para a direita e para a esquerda para mostrar que gosta ou não de uma peça de roupa.

Se você não tiver certeza sobre um item, pode ignorá-lo. Depois de classificar uma seleção de produtos, o Google exibirá resultados personalizados para você. Se você não encontrou o que procura, o Google oferecerá a opção de classificar mais itens e ver ainda mais resultados. O Google lembrará suas preferências, então se você pesquisar novamente por camisetas polo masculinas, verá recomendações de estilo com base no que gostou no passado.

Se você acidentalmente der um like para um produto que na realidade não gostou ou simplesmente não quiser ver resultados de compras personalizados, poderá gerenciar suas preferências tocando no menu de três pontos ao lado de um resultado e navegando até as opções de personalização no painel "Sobre este resultado".

O novo recurso está sendo lançado para todos os compradores dos EUA que usam navegadores móveis e o aplicativo do Google. O Google não disse quando ou se planeja expandir o recurso para mais países.

O Google revelou que atualiza mais de dois bilhões de listagens a cada hora com as informações mais recentes sobre preços, disponibilidade em estoque e detalhes de envio.