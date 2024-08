Conheça a WikiFauna, as criaturas fantásticas que mantêm a Wikipedia viva

Na cidade de Katowice, na Polônia, um evento peculiar promete reunir um grupo bastante inusitado de voluntários. Eles não são ativistas comuns, cientistas renomados ou especialistas em tecnologia. São as WikiFauna, uma comunidade vibrante e diversa de editores que se dedicam a manter e expandir a Wikipédia, a maior enciclopédia online do mundo. Esse encontro anual, chamado Wikimania, é um momento de celebração e troca de experiências para aqueles que, voluntariamente, se empenham em fazer da Wikipédia uma fonte confiável e acessível de conhecimento. As informações são da The Economist.

A WikiFauna é composta por diferentes "espécies", cada uma com seu papel único e essencial para a manutenção do vasto ecossistema que é a Wikipédia. Entre essas criaturas, encontramos os WikiGnomos, que têm olhos aguçados para corrigir erros gramaticais, links quebrados e outras pequenas falhas que passam despercebidas pela maioria dos usuários. Esses editores dedicam-se a tarefas minuciosas, mas indispensáveis para a integridade dos artigos.

Por outro lado, há os WikiDragões, que são conhecidos por suas grandes contribuições. Antes de realizar mudanças significativas nos artigos, eles se dedicam a uma pesquisa meticulosa, garantindo que as informações sejam precisas e bem fundamentadas. São figuras respeitadas dentro da comunidade por sua habilidade de lidar com temas complexos e polêmicos.

Os WikiAgricultores, ou WikiFarmers, desempenham o papel de cuidadores. Eles criam e desenvolvem novos artigos, garantindo que temas emergentes e relevantes estejam presentes na enciclopédia. Seu trabalho é vital para o crescimento contínuo da Wikipédia, que hoje abriga cerca de 60 milhões de artigos em mais de 300 idiomas.

Mas nem todas as criaturas da WikiFauna são tão construtivas. Existem os WikiTrolls, que vandalizam artigos e tentam desestabilizar o trabalho dos demais editores. No entanto, eles dificilmente encontrarão espaço no Wikimania, já que os WikiNinjas estão sempre prontos para combater esses comportamentos indesejados, mantendo a harmonia e a ordem na enciclopédia.

Evento 'alegre'

O evento deste ano promete ser especialmente alegre. Em tempos de preocupações crescentes com o vício em redes sociais e a disseminação de desinformação, a Wikipédia se destaca como uma das grandes vitórias da internet. Sustentada por doações de seus leitores, a enciclopédia continua a ser gratuita e acessível a todos. Estudos indicam que ela é mais precisa do que muitos imaginam, graças ao esforço incansável dos membros da WikiFauna.

A Wikimania é uma oportunidade para esses voluntários se encontrarem, trocarem ideias e celebrarem suas conquistas. O trabalho dessas "criaturas" é o que mantém a Wikipédia em constante evolução, garantindo que ela continue a ser uma fonte confiável de informação para milhões de pessoas ao redor do mundo.

Assim, enquanto alguns lidam com os aspectos mais técnicos, outros cuidam da criação e da preservação de conteúdo, e juntos, todos contribuem para que a enciclopédia online mais famosa do mundo continue a crescer e prosperar. E, ao final, todos sabem que o sucesso da Wikipédia depende dessa fauna diversificada, que, mesmo com suas diferenças, compartilha o mesmo objetivo: construir um mundo onde o conhecimento é livre e acessível para todos.