Computador quântico chinês "Origin Wukong" realiza 500 Mil tarefas em 143 países

O “Origin Wukong”, o terceiro computador quântico supercondutor desenvolvido na China, completou mais de 500 mil tarefas de computação quântica desde que entrou em operação em 6 de janeiro de 2024.

A informação foi divulgada em 4 de junho pelo Centro de Engenharia de Computação Quântica da Província de Anhui.

O sistema, criado pela Benyuan Quantum Computing Technology (Hefei), registrou acessos de usuários em 143 países e regiões, com um volume global que ultrapassou 29 milhões de conexões. O número representa um novo recorde para a escala de serviços de computação quântica autônoma no país.

Tarefas Processadas e Setores Atendidos

As tarefas processadas pelo Origin Wukong abrangem desde pesquisa científica básica até aplicações industriais em áreas como dinâmica de fluidos, biomedicina e tecnologia financeira.

Entre os usuários internacionais, Estados Unidos e Canadá lideram o uso frequente da plataforma, com os EUA ocupando a primeira posição fora da China em volume de acesso.

Avanços e Aplicações de Grande Escala

Em outubro de 2024, uma equipe de pesquisa chinesa utilizou o Origin Wukong para realizar a maior simulação de dinâmica de fluidos por computação quântica já registrada.

No início de 2025, o equipamento passou a integrar uma plataforma experimental de computação quântica em nuvem voltada ao setor financeiro, com foco na solução de problemas complexos do segmento.

Inovações no Setor de Biotecnologia e Saúde

Em maio de 2025, a Origin Quantum lançou novas aplicações com base no “Wukong”, incluindo ferramentas de previsão de acoplamento molecular, toxicidade de medicamentos e interação medicamentosa. As soluções buscam acelerar etapas do desenvolvimento de novos fármacos.

Segundo Guo Guoping, diretor do Centro de Engenharia de Computação Quântica de Anhui, o avanço se apoia no domínio de tecnologias completas, como software de design de chips quânticos, sistemas de controle e medição e suporte a ambientes de ultra baixa temperatura. “Essas capacidades nos dão confiança para competir em igualdade com outros países no campo da computação quântica”, afirmou.