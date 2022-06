Como o Google movimentou R$ 104,5 bi no Brasil em 2021 e alavancou a digitalização de empresas

Ainda que o Google hoje forneça uma gama de ferramentas digitais, seu carro-chefe continua sendo a publicidade digital. No Brasil, a empresa tem visto um prospero mercado para anúncios, impulsionado pela digitalização vinda da pandemia, e que contou com a empresa do buscador para sua consolidação.

Anualmente a empresa faz um levantamento de como tem contribuído para as economias da qual participa e, na semana passada, a gigante da tecnologia divulgou seu relatório de impacto econômico no Brasil no ano de 2021, no qual estima ter movimentado no país R$ 104,5 bi, algo próximo de 1,2% do PIB brasileiro.

O montante parte de um estudo produzido pela consultoria AlphaBeta — levando em conta o Busca, o Google Ads, o AdSense, a PlayStore e o YouTube — e baseou em informações públicas sobre os mercados em que o Google atua e nos benefícios aos negócios gerados pelas plataformas da empresa.

Na apuração, também é incluindo o retorno de investimento gerado aos anunciantes ao rodar campanhas de publicidade em plataformas do Google e a receita compartilhada pelo Google com publishers, desenvolvedores e criadores de conteúdo no país.

Um dos números que compõem o Relatório de Impacto Econômico do Google no Brasil é o da receita que os desenvolvedores de aplicativos obtiveram por meio da Play Store no ano passado, que chegou na impressionante cifra de R$ 1,3 bilhão.

“Durante o período de pandemia, o Google tem sido um parceiro importante de empresas de todos os tamanhos no Brasil”, afirma Fernanda Doria, diretora de negócios para médias empresas do Google Brasil. “Ficamos honrados em poder fazer parte da jornada de tantos brasileiros que, durante os últimos dois anos, mostraram sua capacidade de resiliência".

Em 2021, o Google teve papel importante na conexão de empresas e potenciais consumidores. Neste período, nossas plataformas promoveram 375 milhões de conexões diretas entre empresas e consumidores no Brasil, número que inclui ligações, mensagens, reservas e rotas.

No mesmo período, o Google ajudou 10 milhões de empresas brasileiras a se conectarem com potenciais consumidores. O número mostra a importância das ferramentas da empresa, como o Perfil da Empresa e o Google Ads, em potencializar o crescimento de empresas brasileiras de todos os tamanhos.