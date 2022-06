Meta lança loja para avatares e roupas de grife são os primeiros produtos

Rumo ao metaverso, as redes sociais e plataformas comandadas pela Meta, Facebook, Instagram e Messenger, deram um passo neste sentido com a criação de avatares 3D, agora disponíveis para todos os usuários, e nos quais é possível personalizá-los com uma série de itens, incluindo artigos de grife.

Na estreia, as primeiras marcas na loja virtual de avatares serão Prada, Balenciaga e Thom Browne, e as roupas incluem um kit completo de motocross, moletons com as logos e ternos.

Seja o profissional mais disputado deste novo mercado. Clique aqui e descubra como!

Um representante da Meta afirmou que os acessórios custarão entre US$ 2,99 e US$ 8,99, muito menos do que vestuário real vendido por essas marcas. Uma bolsa da Prada, por exemplo, é vendida por US$ 10,7 mil

Em um post no Facebook, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, disse que mais grifes seriam adicionadas em breve.

“Os bens digitais serão uma forma importante de se expressar no metaverso e um grande impulsionador da economia criativa”, diz ele.

As incensadas marcas de moda de luxo estão cada vez mais fazendo parcerias com empresas de tecnologia para criar roupas digitais. No ano passado, Fortnite introduziu skins Balenciaga para que os jogadores pudessem comprar roupas como um moletom de marca para seus personagens no jogo.

No Roblox, os jogadores podem visitar a Gucci Town, completa com um jardim com o logotipo da marca e uma loja virtual.