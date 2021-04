Como nunca mais ser monitorado sem saber no iPhone

A privacidade é uma tendência global que ganhou força desde que entrou em vigor a lei geral de proteção de dados da União Europeia, requerendo o consentimento específico para o uso de informações dos usuários de serviços digitais e implicando multas em caso de infrações. Nesse contexto, a Apple tomou partido e passou a fazer publicidade com os seus recursos aprimorados de privacidade, chegando a provocar publicamente o Google no maior evento de tecnologia do mundo, a CES, realizada anualmente em Las Vegas, EUA. Diferentemente de empresas como Facebook e Google, a Apple não rentabiliza sua operação com base em dados de usuários fornecidos anonimamente a terceiros.

Na nova atualização do sistema operacional do iPhone, o iOS 14.5, a Apple lançou mais um recurso voltado à privacidade dos usuários. Ele é chamado App Tracking Transparency, algo como transparência de monitoramento de aplicativos.

Antes da nova atualização, era possível desligar o rastreamento de aplicativos no iPhone seguindo este procedimento: Ajustes>Privacidade>Rastreamento>Permitir que aplicativos solicitem permissão de rastreamento.

Agora, logo na instalação do aplicativo, o sistema operacional do iPhone pergunta ao usuário se ele quer ou não permitir que o aplicativo em questão poderá ou não ter acesso às suas informações -- assim como acontece no sistema Android, mas de forma menos restritiva.

Ainda assim, é possível revisar e revogar ou conceder autorizações de acesso a dados pessoais por aplicativos no iPhone, basta acessar o menu de privacidade do iOS.

A medida evita que aplicativos como o Facebook monitorem você quando você não estiver sequer utilizando a rede social.

