Com R$ 30 milhões para investir, a gaúcha MK Solutions tem planos para crescer até 20% em 2022

No ano passado, o governo do Rio Grande do Sul anunciou um investimento de R$ 112 milhões para apoiar o setor de ciência, inovação e tecnologia, e ajudar as empresas do estado a expandirem o ecossistema local.

Ainda que não seja possível medir se o plano estatal está indo bem, o berçário tecnológico’ está em pleno estimulo do lado privado, e tem tem recebido apoio de empresas do setor, que enxergam os incentivos como oportunidades de aquecimento, com a criação de startups, empregos e profissionalização na área na região.

É o que aposta a gaúcha, MK Solutions, de software para provedores de internet, e que anunciou um investimento de R$ 30 milhões em um plano de expansão de negócios. O valor será usado em uma nova operação, que ficará em São Paulo, na contratação de novos funcionários e na expansão para o fora do país.

Há 14 anos no mercado, a companhia de Santa Cruz do Sul projeta o lançamento de novos produtos no segundo semestre. Em 2020, a empresa foi comprada pelo fundo TBG Investimentos e, desde então, aumentou em 70% o número de funcionários.

De acordo com o CEO da MK, Tulio Barbosa, o bom momento da empresa e as prospecção deve não apenas estimular o desenvolvimento de novas empresas, mas, sobretudo, fomentar as já existentes no setor de tecnologia, que está em franca expansão. " A pandemia reforçou a importância da internet na sociedade e acelerou a transformação digital em todos os mercados", disse.

Dentro do setor de telecom, a MK possui o maior ecossistema de software de gestão para provedores que desejam crescer de forma estruturada e rentável. É responsável por conectar mais de 15 milhões de brasileiros por meio de seus clientes. A companhia está presente em 25 dos 27 estados do Brasil, com maior participação de mercado de provedores de internet no Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais.