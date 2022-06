Dubai transformará local da Expo 2020 em cidade futurista

O local da Expo 2020 se tornará em outubro o "Expo City Dubai", uma cidade futurista que abrigará as sedes de grandes empresas, um centro de exposições e um novo museu, anunciou o emirado do Golfo nesta segunda-feira (20).

Durante o encerramento da exposição universal em 31 de março, os organizadores já afirmaram que o local gigantesco - o dobro da superfície de Mônaco e que custou 7 bilhões de dólares - não ficaria abandonado.

"Hoje anunciamos a transformação do local da exposição na Expo City Dubai, uma nova cidade que ilustra as ambições de Dubai", segundo um tuíte nesta segunda-feira do xeique Mohamed bin Rashed al-Maktum, líder do emirado e vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos, dos quais Dubai faz parte.

A cidade, unida ao porto e aos dois aeroportos de Dubai, abrigará as sedes da DP world, operadora do porto de Dubai, do grupo alemão Siemens, e de diferentes pequenas e médias empresas, segundo um comunicado publicado pelo escritório do xeique Mohamed, que fala de um lugar "futurista" e "respeitoso com o meio ambiente".

A próxima exposição universal acontecerá em Osaka, no Japão, em 2025.