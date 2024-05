WhatsApp deixará de funcionar nestes aparelhos, incluindo iPhone; veja se seu celular está na lista

Nesta última quarta-feira, 1º de maio, o WhatsApp deixou de funcionar em 35 modelos de celulares, a exemplo do iPhone 6. Com isso, quem tem esses aparelhos não terá mais atualizações do app, o que pode implicar problemas no seu funcionamento.

Assim, indica-se que quem tiver um dos celulares da lista faça um backup de suas mensagens para evitar perdê-las. Agora, eles perderão acesso não só a atualizações, mas também a correções de bugs, o que pode ser negativo para o uso do aplicativo.

De acordo com a Meta, responsável pelo WhatsApp, a decisão foi tomada para melhorar a segurança e a eficiência do aplicativo. Segundo a empresa, isso demanda capacidades técnicas mais avançadas.

Confira os aparelhos em que o WhatsApp não funcionará mais:

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

iPhone 5

iPhone 6

Galaxy S4 mini I9195 LTE

Galaxy Ace Plus

Galaxy Core

Galaxy Note 3 Neo LTE+

Galaxy Note 3 N9005 LTE

Galaxy S4 Zoom

Galaxy S4 Active

Galaxy S4 mini I9192 Duos

Galaxy S 19500

Galaxy Grand

Galaxy S3 Mini VE

Galaxy S4 mini I9190

Galaxy Express 2

Lenovo S890

Lenovo A858T

Lenovo 46600

Lenovo P70

Moto X

Moto G

Ascend P6 S

Ascend G525

Huawei GX1s

Huawei C199

Huawei Y625

Optimus 4X HD P880

Optimus L7

Optimus G Pro

Optimus G

Xperia Z1

Xperia E3