GP de Miami de F1 2024: horários e onde assistir corrida sprint e classificação

Neste final de semana, a Fórmula 1 chega ao Grand Prix de Miami, nos Estados Unidos, para realizar sua sexta corrida da temporada.

Com giro de 1m27s641, Max Verstappen (RBR) garantiu a pole position na prova curta nesta sexta-feira, 3. Além do piloto holandês, Charles Leclerc e Sergio Pérez também têm se destacado na temporada, completando o top 3 da classificação até o momento.

A prova não foi favorável para a Mercedes, que vinha apresentando tempos competitivos no treino livre que antecedeu a classificação. Tanto George Russell, que ficou em 11º lugar, quanto Lewis Hamilton, em 12º, foram eliminados no Q2. Hamilton enfrentou dificuldades, incluindo uma batida no desfecho de sua última volta, complicando ainda mais sua situação na sessão de classificação.

Como assistir ao GP de Miami de F1 2024 online?

A Fórmula 1 será transmitida pela F1 TV, plataforma de streaming exclusiva da Fórmula 1. A assinatura custa US$ 5,19 dólares por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo.

Também haverá transmissão da Band e Bandsports. É possível acompanhar as etapas online pela Bandplay.

Horários dos treinos e classificação e corrida do GP de Miami de F1 2024

Corrida Sprint - Sábado, 4 de maio, às 13h; Onde assistir: Bandsports, Bandplay e F1 TV .

Classificação principal - Sábado, 4 de maio, às 17h; Onde assistir: Bandsports, Bandplay e F1 TV.

Horário da corrida do GP de Miami de F1 2024

Corrida - Domingo, 5 de maio, às 17h; Onde assistir: Bandsports, Bandplay e F1 TV.

Veja quem são os pilotos na F1 este ano

RBR : Max Verstappen e Sergio Pérez

Ferrari : Charles Leclerc e Carlos Sainz

Mercedes : Lewis Hamilton e George Russell

Alpine : Esteban Ocon e Pierre Gasly

McLaren : Lando Norris e Oscar Piastri

Sauber (ex-Alfa Romeo) : Valtteri Bottas e Guanyu Zho

Aston Martin : Fernando Alonso e Lance Stroll

Haas : Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg

RB (ex-AlphaTauri) : Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo

