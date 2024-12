Economia de baixa altitude impulsiona carros voadores e GAC lança GOVY AirJet

Carros voadores entram em cena

A crescente economia de baixa altitude, avaliada em trilhões de dólares, está acelerando o desenvolvimento de carros voadores. O Grupo GAC, com sua nova marca “GOVY”, apresentou o GOVY AirJet, primeiro carro voador de asa composta da empresa.

Segundo Wu Jian, presidente do Instituto de Pesquisa do Grupo GAC, a empresa está investindo fortemente em pesquisa e desenvolvimento, com planos de ampliar as operações com apoio de capital privado. Além disso, está em curso a criação de uma empresa específica para a produção e inovação no setor.

Panorama da economia de baixa altitude

Empresas como XPENG AEROHT, Grupo GAC e Changan Automobile lideram o setor. A XPENG AEROHT, por exemplo, planeja produção em massa de veículos voadores para 2026, com capacidade anual de 10.000 unidades. O preço de reserva do “Porta-aviões Terrestre” é inferior a RMB 2 milhões.

O mercado projeta atingir RMB 1,5 trilhão até 2025, segundo a Administração de Aviação Civil da China, e alcançar RMB 3,5 trilhões até 2035. A evolução ocorre em fases: transporte turístico, táxis aéreos e, futuramente, transporte cotidiano.

Desafios e potencial do setor

Embora promissor, o setor enfrenta barreiras como regulamentações inadequadas, falta de infraestrutura, baixa densidade energética de baterias e desafios de eficiência. Wu Songquan, do Centro de Pesquisa Automotiva da China, enfatiza a necessidade de apoio governamental e projetos-piloto regionais para superar essas dificuldades e transformar o setor em um motor de crescimento econômico.

Tecnologia do GOVY AirJet

O GOVY AirJet, da GAC, combina asas fixas e multi-rotor, com estrutura em compósitos de fibra de carbono, que reduzem seu peso em até 70%. Ele alcança velocidade máxima de 250 km/h e tem autonomia de 200 km, podendo ser recarregado em 30 minutos.

Com baterias sólidas previstas, a autonomia pode dobrar para 400 km. Além disso, o veículo é equipado com tecnologias avançadas, como 5G-A, rede de satélites Beidou, diagnóstico remoto e evitação inteligente de obstáculos, consolidando-se como referência em inovação e sustentabilidade.