CEO da Uber faz entregas de bicicleta — e vira alvo de críticas online

O CEO da Uber aproveitou o último final de semana para tirar uns trocados extras. Dara Khosrowshahi publicou no Twitter imagens sobre uma bicicleta e trajado de entregador, realizando delivery em São Francisco.

O intuito da publicação era mostrar os ganhos que os entregadores da plataforma têm ao realizar algumas horas de trabalho. Khosrowshahi se saiu bem, pelo que compartilhou. O CEO elogiou a cidade, a gentileza dos donos de restaurante e faturou pouco mais de 150 dólares trabalhando algumas horas no sábado e outras mais no domingo.

Spent a few hours delivering for @UberEats. 1. SF is an absolutely beautiful town. 2. Restaurant workers were incredibly nice, every time. 3. It was busy!! - 3:24 delivering out of 3:30 online. 4. I'm hungry - time to order some 🍔🍟🍺 pic.twitter.com/cXS1sVtGhS — dara khosrowshahi (@dkhos) June 27, 2021

O próprio Khosrowshahi admitiu que o domingo foi um pouco pior que o sábado e que teve pouco tempo para descansar, passando a maior parte do tempo realizando entregas.

A recepção da atitude do executivo foi mista nas redes sociais: muitos elogiaram a empreitada na base da empresa e compararam o ocorrido com a série Undercover Boss, famosa por mostrar CEOs de empresas trabalhando no chão de suas cadeias produtivas.

Questionado se alguém o reconheceu, Khosrowshahi respondeu que não e que esse é "o benefício de usar máscara".

Mas muitos usuários das redes sociais apontaram para as disparidades de ganhos entre o próprio CEO e os entregadores da Uber Eats. Khosrowshahi trabalho 5h30 nos dois dias e tirou pouco menos de 30 dólares por hora durante uma jornada no final de semana.

O valor não é baixo, e é acima do salário mínimo em muitos estados americanos, mas ainda é muito aquém dos valores pagos ao executivo. No ano passado, seu salário foi de mais de 12 milhões de dólares, cerca de 33.333 dólares por dia, incluindo opções em ações da companhia — o executivo abriu mão de parte do salário para compensar as dificuldades que a empresa passou durante a pandemia, incluindo a demissão de parte dos funcionários.

Durante o último ano o Uber Eats passou a ser a tábua do Uber: quando a pandemia bateu em 2020, o número de viagens caiu drasticamente, enquanto que o de entregas subiu, elevando a receita da divisão.

Apesar dos ganhos, muitos usuários apontaram para a disparidade de renda dos mais ricos e de pessoas que precisam recorrer às entregas. Segundo o site Glassdoor, que traz salários médios em diferentes indústrias, Khosrowshahi se saiu melhor que muitos: a média de pagamentos por hora aos entregadores do Uber Eats está entre 12 e 18 dólares por hora.