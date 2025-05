BYD lança Song Plus 2026 com versão premium e autonomia elétrica ampliada no Brasil

A BYD lançou a versão 2026 do SUV híbrido plug-in Song Plus no Brasil. Depois de vender mais de 17 mil unidades em 2024, o modelo retorna com mudanças visuais, melhorias tecnológicas e uma nova versão Premium com autonomia elétrica ampliada.

O visual segue o padrão global da marca. A frente incorpora os faróis Dragon Face 3.0 com novos contornos, rodas de 19 polegadas e integração com o console central “Heart of Ocean”. O sistema de som Infinity® by HARMAN com subwoofer também equipa o novo modelo.

“O Song Plus 2026 mantém os pontos que fizeram sucesso e incorpora demandas do público brasileiro, como mais conectividade e um design atualizado”, afirma Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD no Brasil e responsável pela área comercial e de marketing da marca.

A linha inclui quatro opções de cor (preto, cinza claro, cinza escuro e branco) e duas combinações de interior: azul com cinza claro e caramelo com preto.

Autonomia ampliada e versões do SUV híbrido

Entre os recursos tecnológicos, o modelo traz head-up display com informações do sistema ADAS, além de controle remoto por meio do aplicativo BYD, com chave digital via NFC e Bluetooth. O SUV mantém a motorização DM (Dual Mode), que combina motor a combustão e elétrico, com bateria Blade. A autonomia no modo 100% elétrico é de 100 km (padrão NEDC) e 63 km (PBEV/Inmetro).

A versão Premium amplia a autonomia elétrica com uma nova bateria Blade de 26,6 kWh, ante os 18,3 kWh da versão anterior. A autonomia chega a 135 km no ciclo NEDC e 87 km no padrão PBEV do Inmetro. A versão também oferece recarga rápida de 18 kWh em corrente contínua, com tempo estimado de menos de 1h30.

“O Premium começou como edição especial, mas passou a integrar a linha devido à demanda. A nova bateria e os recursos conectados são respostas diretas ao comportamento dos nossos consumidores”, diz Baldy.

Preço e garantia para o consumidor brasileiro

O BYD Song Plus 2026 custará R$ 249.99 mil. Já a versão Premium chega a R$ 299.8 mil. A marca oferece seis anos de garantia para o veículo e oito anos para a bateria, sem limite de quilometragem.